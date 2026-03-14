目黒蓮の出演作で「好きなドラマ」ランキング！ 『トリリオンゲーム』を大差で抑えた1位は？
2026年2月公開の映画『ほどなく、お別れです』で、浜辺美波さんとダブル主演を務めているSnow Manの目黒蓮さん。4月には主演映画『SAKAMOTO DAYS』が公開され、ドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』（ディズニープラス）シーズン2への出演も発表されるなど、目黒さんは日本を代表する俳優として注目を集めています。
そこで、All About ニュース編集部は2026年2月26日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「目黒蓮さんの出演作品」に関するアンケート調査を実施。今回は、これまで出演したドラマを対象としたランキングです。
それでは、「目黒蓮の出演作で好きなドラマ」ランキングの結果を紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは、目黒さんが主演を務めた『トリリオンゲーム』でした。
人気の同名漫画が原作となり、2023年にドラマ『トリリオンゲーム』（TBS系）、2025年には映画『劇場版 トリリオンゲーム』を公開。目黒さんは連ドラ単独初主演となり、両作品でハルこと天王寺陽を演じました。
ハルは、ハッタリと類いまれなるコミュニケーション能力が武器の「世界一ワガママな男」。そんなハルが、相棒となる佐野勇斗さん演じる「平学・ガク」と一緒に、1兆ドルを稼ぐ夢に挑戦する姿が描かされた作品です。
回答者からは、「いつもの目黒蓮とは雰囲気の違う役どころで惹きつけられるものがありました」（30代女性／宮崎県）、「漫画を読んでいた事もありキャラクターがピッタリだと思った」（40代女性／茨城県）、「起業してどんどんのし上がっていくストーリーがおもしろくて、夢中で見れたから」（50代女性／青森県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは、2022年放送のドラマ『silent』（フジテレビ系）でした。川口春奈さんがフジテレビの連続ドラマで初主演を務めた作品で、2022年度のTVerアワードにてドラマ大賞を受賞するなど、社会現象を巻き起こしたドラマです。
目黒さんは、川口さん演じる主人公・青羽紬が高校時代に交際していた佐倉想を担当。想は若年発症型両側性感音難聴を患い聴力をほとんど失った青年で、目黒さんは手話を使った演技を披露しました。感動のラブストーリー作品で現在でもファンが多く、目黒さんの演技も高い評価を得ています。
回答者からは、「耳が聞こえないという難しい役だったのに、演技がうまくて惹きつけられたから」（30代女性／大阪府）、「何度見ても切なくて泣いてしまう。一生懸命さなど伝わってきて、大好き」（40代女性／千葉県）、「胸キュンと感動どちらも味わえる作品なので好きだと思いました」（30代女性／茨城県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
そこで、All About ニュース編集部は2026年2月26日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「目黒蓮さんの出演作品」に関するアンケート調査を実施。今回は、これまで出演したドラマを対象としたランキングです。
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2位：『トリリオンゲーム』（天王寺陽・ハル）／67票
2位に選ばれたのは、目黒さんが主演を務めた『トリリオンゲーム』でした。
人気の同名漫画が原作となり、2023年にドラマ『トリリオンゲーム』（TBS系）、2025年には映画『劇場版 トリリオンゲーム』を公開。目黒さんは連ドラ単独初主演となり、両作品でハルこと天王寺陽を演じました。
ハルは、ハッタリと類いまれなるコミュニケーション能力が武器の「世界一ワガママな男」。そんなハルが、相棒となる佐野勇斗さん演じる「平学・ガク」と一緒に、1兆ドルを稼ぐ夢に挑戦する姿が描かされた作品です。
回答者からは、「いつもの目黒蓮とは雰囲気の違う役どころで惹きつけられるものがありました」（30代女性／宮崎県）、「漫画を読んでいた事もありキャラクターがピッタリだと思った」（40代女性／茨城県）、「起業してどんどんのし上がっていくストーリーがおもしろくて、夢中で見れたから」（50代女性／青森県）などの意見が寄せられました。
1位：『silent』（佐倉想）／133票
1位に選ばれたのは、2022年放送のドラマ『silent』（フジテレビ系）でした。川口春奈さんがフジテレビの連続ドラマで初主演を務めた作品で、2022年度のTVerアワードにてドラマ大賞を受賞するなど、社会現象を巻き起こしたドラマです。
目黒さんは、川口さん演じる主人公・青羽紬が高校時代に交際していた佐倉想を担当。想は若年発症型両側性感音難聴を患い聴力をほとんど失った青年で、目黒さんは手話を使った演技を披露しました。感動のラブストーリー作品で現在でもファンが多く、目黒さんの演技も高い評価を得ています。
回答者からは、「耳が聞こえないという難しい役だったのに、演技がうまくて惹きつけられたから」（30代女性／大阪府）、「何度見ても切なくて泣いてしまう。一生懸命さなど伝わってきて、大好き」（40代女性／千葉県）、「胸キュンと感動どちらも味わえる作品なので好きだと思いました」（30代女性／茨城県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)