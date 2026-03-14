【ひらがなクイズ】これ、分かる？ 空欄に共通する2文字を当てよう！ ヒントは震えるような動作
普段、あまり意識することのない言葉の「重なり」に注目して、脳をリフレッシュさせる時間を過ごしてみませんか？
今回は、歴史的な響きを持つ表現から本能的な反応まで、ユニークな顔ぶれをそろえました。3つのキーワードすべてを正しく成立させる2文字の音が何か、記憶を頼りに特定してみましょう。
□□れ
□□のく
□□ぼりさん
ヒント：自分自身のことを指したり、激しい感情で相手を呼んだりする際に使われる古風な言葉は？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれのキーワードを完成させるために「おそ」を補うと、次のような表現になります。
おのれ（己）
おののく（慄く）
おのぼりさん（お上りさん）
自分自身を指す「己（おのれ）」や、強い恐怖を表す「慄く（おののく）」の中に、地方から都会へ見物に来た人を指す「お上りさん（おのぼりさん）」が共通のパーツとして含まれていました。
時代劇で聞くような重厚な言葉から、人間の生理的な反応、そして少し皮肉の混じった俗称まで、同じ2文字の響きによって見事に一本の線で結ばれました。全てのピースが隙間なく噛み合った瞬間の、心地よい手応えを味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、歴史的な響きを持つ表現から本能的な反応まで、ユニークな顔ぶれをそろえました。3つのキーワードすべてを正しく成立させる2文字の音が何か、記憶を頼りに特定してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□のく
□□ぼりさん
ヒント：自分自身のことを指したり、激しい感情で相手を呼んだりする際に使われる古風な言葉は？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：おの正解は「おの」でした。
▼解説
それぞれのキーワードを完成させるために「おそ」を補うと、次のような表現になります。
おのれ（己）
おののく（慄く）
おのぼりさん（お上りさん）
自分自身を指す「己（おのれ）」や、強い恐怖を表す「慄く（おののく）」の中に、地方から都会へ見物に来た人を指す「お上りさん（おのぼりさん）」が共通のパーツとして含まれていました。
時代劇で聞くような重厚な言葉から、人間の生理的な反応、そして少し皮肉の混じった俗称まで、同じ2文字の響きによって見事に一本の線で結ばれました。全てのピースが隙間なく噛み合った瞬間の、心地よい手応えを味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)