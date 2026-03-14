「はいててラクなのに今っぽさ抜群！」大人女性が狙いたい「ローファースニーカー」春コーデ3選
この春は狙い目！今っぽくて快適「ローファースニーカー」コーデ3選この春、きちんと感のある“ローファー”のルックスと、はき心地のいい“スニーカー”の機能を掛け合わせた「ローファースニーカー」が注目を集めています。コーディネートと合わせてご紹介します。
1. ビットつきのスマートなデザインは品よく仕上がる
写真はピンクのニットにミドル丈のトレンチコートを羽織った、春らしいカジュアルなデニムのコーディネートです。スマートなシルエットでビット金具がついたローファースニーカーは、今っぽさに上品さがプラスされた仕上がりです。
2. シャツ＆スカートコーデの引き締め役にも
写真はストライプ柄のスキッパーシャツにカーキのワークスカートを合わせた、ミックスカジュアルコーデ。丸みシルエットでボリュームのあるローファースニーカーが、着こなしを引き締めています。
シューズの上側はローファーのデザインですが、下側はクッション性のある厚底ソールになっているので脚長効果もアップ。楽なはき心地で、ヒールをはかなくてもスタイルよく見せてくれるのがうれしいポイントです。
3. エアリーなロングスカートとも相性抜群
写真はショート丈のミリタリーブルゾンに、モノトーン系のフラワープリントスカートを合わせた、異素材の組み合わせが目をひくコーディネートです。春らしく軽やかに揺れるエアリーな素材と、厚底で程よい重さのあるローファースニーカーとのコントラストが、おしゃれ見えにつながっています。
シューズは金具のないデザインで、シンプルですっきりとしているため、服のテイストを問わず合わせやすいのが◎。程よいツヤのあるレザー調素材を使用しており、リアルレザーに比べて雨や汚れにも強く、扱いやすいのもメリットです。
ぜひ参考にしてみてくださいね！
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)