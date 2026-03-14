櫻いいよの『ぼくらは勝手に回遊する』（双葉社）が3月11日（水）に発売された。

【画像】「しかるねこ」と黒猫・ノエルの特製コラボしおり

「高校生になったら、彼氏を作ります」と宣言したものの、なかなか恋が成就しない波瑠。放課後、ファミレスで漫画原稿を拾ったことをきっかけに、泣き虫な天才絵師・啓介と、万能原作者・倫のふたりに出会う。なぜか勝手に告白したと勘違いされ、勝手に漫画制作を手伝わされるハメに!? だが、彼らが描く「恋心を力に変えて戦うヒーロー」は、叶わない恋に足掻く自分そのもので――。痛みをごまかすための恋が、いつしか本気の青春へ。こじらせ女子×漫画家男子たちが織りなす、疾走する成長ラブコメディ。

発売を記念して、もじゃクッキーが描く、大人気のキャラクター「しかるねこ」と、本作の作中にも登場する癒し系黒猫・ノエルの特製コラボしおりキャンペーンを実施。2026年3月11日発売の櫻いいよ著『ぼくらは勝手に回遊する』を対象店舗で購入するとプレゼント。しおりには、しかるねこがノエルに向かって「ひと休みには早すぎるよ！」と叱っているイラストが描かれており、文庫本にしおりをはさむと、カットオフされたセリフ部分が文庫上部から飛び出し、しかるねこがまるで読者に直接語りかけているように見える仕掛け。

ぺろりん先生（鹿目凛）描き下ろしのスピンオフ4コマ漫画「勝手な人」を公式SNS（TikTok、Instagram、X）にて3月15日配信予定だ。

著者の櫻いいよは「こんにちは、櫻いいよです。今回は、とにかく明るく楽しく、登場人物たちが走り回るようなお話を書かせていただきました。恋に積極的な前向きヒロインと難あり漫画家ふたりの、本人の意思とは関係なく勝手に動き出す友情と成長（と恋愛）を見守ってもらえたらうれしいです」とコメント。

元でんぱ組.incのぺろりん先生（鹿目凛）も「まるでエスカレーター!!人生って面白い。成功の中にも後悔はあるし、失敗の中にも宝物はある。とにかく一歩を踏み出してみよう!!そんな気持ちにさせてくれる作品です」と感想コメントを発表した。

■著者プロフィール櫻いいよ大阪府在住。2012年『君が落とした青空』（スターツ出版）でデビューし、累計24万部を突破するヒット作に。また『交換ウソ日記』（スターツ出版）は映画化やコミカライズ展開もされ、シリーズ累計65万部のベストセラーとなる。第7回ネット小説大賞を『それでも僕らは、屋上で誰かを想っていた』（宝島社文庫）で受賞。そのほか主な著作に『猫だけがその恋を知っている（かもしれない）』（集英社文庫）『わたしは告白ができない』（角川文庫）『世界は「」で満ちている』（PHP研究所）『結婚共犯者』（光文社文庫）など多数。

©︎wacca・双葉社

（文＝リアルサウンド ブック編集部）