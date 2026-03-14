「決定力がすごく向上した」韓国が終始圧倒で６発大勝！ 28歳FWはチームのパフォーマンスに満足気「とても気分が良い」
韓国女子代表は現地３月14日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝でウズベキスタン女子代表と対戦。６−０で完勝し、準決勝進出を決めた。
試合後のフラッシュインタビューで、開始９分にゴールラッシュの口火を切る先制点を挙げたソン・ファヨンが心境を語った。
先発メンバーへの抜擢について、28歳のFWは「私たちは常に準備をしていたため、予想していなかった投入にも準備は万全でした。そして早い時間に得点が生まれ、楽に試合を進めることができました」と振り返った。
自身のゴールについては特別な意味があったと語る。「８強戦という簡単ではない相手に対して早い時間に得点を決めましたし、１年半ぶりの代表復帰で久々の得点でした。より重要な試合で決めることができて、とても気分が良いです」とコメントした。
今回の勝利で最も満足している点として、「８強に上がってきたチーム自体が簡単な相手ではないのに、私たちが６得点を挙げた点で決定力がすごく向上したと思います」と分析。一方、改善点については「今日の試合では特に見つけたくありません。無失点だったので、次の試合に向けてしっかり準備したいと思います」と前向きに締めくくった。
１年半のブランクを経て代表復帰を果たしたソン・ファヨンの活躍もあり、韓国がベスト４入りを決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】３戦全勝なでしこジャパンの全17ゴールをイッキ見！
試合後のフラッシュインタビューで、開始９分にゴールラッシュの口火を切る先制点を挙げたソン・ファヨンが心境を語った。
先発メンバーへの抜擢について、28歳のFWは「私たちは常に準備をしていたため、予想していなかった投入にも準備は万全でした。そして早い時間に得点が生まれ、楽に試合を進めることができました」と振り返った。
自身のゴールについては特別な意味があったと語る。「８強戦という簡単ではない相手に対して早い時間に得点を決めましたし、１年半ぶりの代表復帰で久々の得点でした。より重要な試合で決めることができて、とても気分が良いです」とコメントした。
１年半のブランクを経て代表復帰を果たしたソン・ファヨンの活躍もあり、韓国がベスト４入りを決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】３戦全勝なでしこジャパンの全17ゴールをイッキ見！