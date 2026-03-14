【TGC】宮世琉弥、ランウェイで“母”とハイタッチ 遊び心全開ステージ
俳優の宮世琉弥が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。
【全身ショット】カッコイイ！遊び心全開ステージを披露した宮世琉弥
宮世は、2020年に放送されたドラマ『恋する母たち』で親子役として共演した仲里依紗がブランドディレクターを務める「RE.」のステージに登場。ボーダーにボーダーを合わせる難しいコーデを着こなした。
客席にハートポーズでアピールしたり、カメラに駆け寄ったり遊び心全開のランウェイに。ステージに戻った際には、仲とハイタッチする場面もあった。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【全身ショット】カッコイイ！遊び心全開ステージを披露した宮世琉弥
宮世は、2020年に放送されたドラマ『恋する母たち』で親子役として共演した仲里依紗がブランドディレクターを務める「RE.」のステージに登場。ボーダーにボーダーを合わせる難しいコーデを着こなした。
客席にハートポーズでアピールしたり、カメラに駆け寄ったり遊び心全開のランウェイに。ステージに戻った際には、仲とハイタッチする場面もあった。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。