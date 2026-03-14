◇オープン戦 ヤクルト０―４オリックス（2026年3月14日 神宮）

昨季限りで現役引退したヤクルト川端慎吾2軍打撃コーチ（38）が引退試合に出場。試合後には引退セレモニーが行われた。

通算1100安打の元首位打者も最後の試合は4打席ノーヒット。最後はセンター方向へのいい当たりだったが、投ゴロに終わった。

川端コーチは「惜しかったですね（笑）。まぁ、でも、十分です。いい形で終わることができたんで」と悔いは残さなかった。

9回途中から遊撃守備に就く前には山田哲人がキャッチボールの相手を務めてくれた。

「哲人も、ベンチにも入ってくれましたし。ケガでずっとファームで調整してたんですけど、今日一緒に（一軍に）入ってくれて。中村（悠平）もね、ちょっとWBCで…昨日、電話くれたんですけど、“ちゃんとチェックはしてます”というふうに言ってくれて。やっぱり哲人とムーチョは、やっぱり特別な感じもするので。本当、弟みたいな存在でしたので」と感謝した。

山田はセレモニーで花束を渡し、抱き合った。

他にも石川雅規ら同僚たちが川端コーチ最後の“現役”姿を見守った。

川端コーチは「本当に、感謝です。ありがとうございました！」と同僚たちの思いに胸を熱くしていた。