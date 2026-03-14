【ハヤテ―横浜ＤｅＮＡ】２点適時二塁打を含む３安打をマークした横浜ＤｅＮＡ・森＝ちゅ〜るスタジアム清水

プロ野球のファーム・リーグの開幕戦は１４日、ちゅ〜るスタジアム清水などで７試合が行われ、横浜ＤｅＮＡはハヤテに７─０で快勝した。

「９番・中堅」で先発出場した７年目の森敬斗（２４）は地元静岡のファンの声援を背に、２点適時二塁打を含む３安打で猛アピールした。全て中堅から逆方向への安打をマークした背番号６は「キャンプで取り組んできた打撃と試合での対応力をうまくすり合わせて、きょうを迎えられた」と手応えを口にした。

昨シーズン終了後から外野守備の練習に取り組み、この日も飛球や打球処理などを難なくこなした。本職である遊撃手への思いを胸にしまいながら視線は先を見据えている。「足（の速さ）だったり、肩（の強さ）だったり、みんなにないものを持っている。存分にアピールして、１軍に食い込んでいけるように頑張りたい」。

２０１９年のドラフト１位選手のポジション変更に、村田修一２軍監督は「ショートで凡ミスが出てシュンとなるよりも、ポテンシャルを生かした選手を育てたい。１軍の外野でレギュラー争いに食い込むのはやっぱり森しかいないと思う。できる限りは使い続けたい」と大きな期待を寄せた。