◆オープン戦 ヤクルト０―４オリックス（１４日・神宮）

最後に粋なサプライズが待っていた。昨秋限りで現役引退したヤクルト・川端慎吾２軍打撃コーチ（３８）の引退試合。「２番・ＤＨ」で先発出場したが、９回２死から遊撃の守備に就いた。ショートを守るのは２０１３年７月１２日の広島戦（神宮）以来、４６２８日ぶりだった。

すると来田の飛球がまさかの頭上に−。白球は見事に、川端のグラブへと収まった。

「ここから始まったんだなって。ショートが一番苦しい、つらい思いをしているので。たくさん練習しましたし」

池山隆寛監督の名采配に神宮は大熱狂。４打席全て“ガチ対決”も無安打に終わり、稀代のバットマンは「まあまあ。でも、十分です」と笑みを浮かべた。

ヤクルト一筋２０年で通算１１００安打。涙のスピーチでは、家族にこう伝えた。

「ヒットを打って家に帰ってきた時、『ナイスバッティング』と迎えてくれるのが本当にうれしかった。もう言ってもらえなくなると思うと寂しいけど、これからもみんなのために仕事頑張るから、変わらずよろしくね」

大いなる野球人生の第２章も、かっこいいパパであり続ける。（加藤 弘士）

【応援団に“異例のお願い”】

〇…川端の引退スピーチではヤクルト応援団に“異例のお願い”がなされた。「１つ検討してほしいことがあります。『悲しみなんて笑い飛ばせ』のチャンステーマを、これからも使って頂けないでしょうか。チャンスで選手たちに、僕からも背中を押したいので」。自身の登場曲で人気チャンステーマだった同曲の継続採用を望んだ。セレモニーでは同曲を歌うファンキーモンキーベイビーズが登場し、生歌唱を披露。超満員のファンを沸かせた。