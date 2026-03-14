【TGC】山下美月・梅澤美波・井上和、同じコレクションでランウェイに反響「うれしすぎる！」「この共演は感無量」
元乃木坂46で俳優の山下美月、同グループからの卒業を発表した梅澤美波、同グループの井上和が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。同じコレクションでのランウェイだったことにファンから反響が寄せられている。
【全身ショット】素敵！シンプルなパンツコーデで登場した山下美月
3人は「TGC SPECIAL COLLECTION 2」に登場。山下がトップバッターを務め、間をあけて中盤に梅澤、終盤に井上がランウェイを披露した。
配信を見たファンからはSNSで「同じコレクションで歩いたのすごい！」「みんな美しすぎる」「同じステージうれしすぎる！」「一気に来て目が足りなかった…」「この共演は感無量」「三人ともオーラすごい」などの声があがった。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【全身ショット】素敵！シンプルなパンツコーデで登場した山下美月
3人は「TGC SPECIAL COLLECTION 2」に登場。山下がトップバッターを務め、間をあけて中盤に梅澤、終盤に井上がランウェイを披露した。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。