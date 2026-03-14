XG、プロデューサー逮捕騒動後初のライブ開催 メンバー全員がファンに感謝伝える「この瞬間は一生の宝物」「何があっても変わらないものがあります」【コメントあり】
7人組アーティストグループ・XGが14日、福井・サンドーム福井で自身2度目のワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』福井公演を開催した。
【ライブ写真】圧巻の世界観！！…ファンに感謝を伝えたXG
同公演はXGプロデューサー・SIMONこと酒井じゅんほ容疑者が麻薬取締法違反の疑いで逮捕されて以来、初のライブとなった。公演では「GALA」「ROCK THE BOAT」といった楽曲を熱量高く披露。ライブ終盤、MCにてメンバーから会場に集まったファンに向けてコメントした。
またアンコールのパフォーマンス前にはHINATAが「皆さんがいてくれるから、私たちは何度でも立ち上がれます」と語り、COCONAは「私たちは止まらず、これからもずっとずっと走り続けます」とファンを前に決意を新たにした、
今後、XGは本ワールドツアーとして、仙台、兵庫、福岡、東京と国内公演を開催。その後はアジア、北米、UK＆ヨーロッパ、オーストラリア、中南米で公演開催予定となっている。
■以下、メンバーコメント抜粋
HARVEY「ALPHAZ、いつも私たちのそばにいてくれて本当にありがとう」
CHISA「何があっても変わらないものがあります。それは私たちとALPHAZの間にある本物の愛です」
JURIA「これは綺麗事ではなく、一緒に歩いてきた時間が証明してくれています」
HINATA「今日ここにあるCOREは、誰にも壊せない本物の強さです」
COCONA「愛は勝つ。だから私たちがこうやって歩んできた時間は、もっと大きな未来へ、宇宙へ続いていくと思います」
MAYA「ALPHAZとなら、どこへでも行ける。この瞬間は一生の宝物」
JURIN「だから今夜、この場所でその愛を皆さんと一緒に共鳴出来たら嬉しいです。
【ライブ写真】圧巻の世界観！！…ファンに感謝を伝えたXG
同公演はXGプロデューサー・SIMONこと酒井じゅんほ容疑者が麻薬取締法違反の疑いで逮捕されて以来、初のライブとなった。公演では「GALA」「ROCK THE BOAT」といった楽曲を熱量高く披露。ライブ終盤、MCにてメンバーから会場に集まったファンに向けてコメントした。
今後、XGは本ワールドツアーとして、仙台、兵庫、福岡、東京と国内公演を開催。その後はアジア、北米、UK＆ヨーロッパ、オーストラリア、中南米で公演開催予定となっている。
■以下、メンバーコメント抜粋
HARVEY「ALPHAZ、いつも私たちのそばにいてくれて本当にありがとう」
CHISA「何があっても変わらないものがあります。それは私たちとALPHAZの間にある本物の愛です」
JURIA「これは綺麗事ではなく、一緒に歩いてきた時間が証明してくれています」
HINATA「今日ここにあるCOREは、誰にも壊せない本物の強さです」
COCONA「愛は勝つ。だから私たちがこうやって歩んできた時間は、もっと大きな未来へ、宇宙へ続いていくと思います」
MAYA「ALPHAZとなら、どこへでも行ける。この瞬間は一生の宝物」
JURIN「だから今夜、この場所でその愛を皆さんと一緒に共鳴出来たら嬉しいです。