【明治安田J1百年構想リーグ】鹿島アントラーズ 1−0 川崎フロンターレ（3月14日／メルカリスタジアム）

【映像】決勝点→フュージョン・ポーズ

ゴールもさることながら、パフォーマンスも完璧だった。鹿島アントラーズが誇る“最強2トップ”が連携から決勝ゴールを決めた直後、人気アニメの“必殺技”を披露して大きな話題を集めている。

3月14日の明治安田J1百年構想リーグ第6節で、鹿島はホームで川崎フロンターレと対戦。試合を動かしたのは、やはり昨季王者が誇る2トップだった。

スコアが動かないまま0−0で迎えた79分、右サイドからのパスを中央右レーンで受け取ったMF柴崎岳がスイッチを入れた。顔を上げ、ボックス内のファーで手を挙げている鈴木を確認すると、ピンポイントのロングキックでその背番号40へとやさしいボールを送り届けた。

鈴木がこれをダイレクトのヘディングで中に落とすと、相手DF陣が反応できないスペースにボールが転がり、フリーだったレオ・セアラがやや戻りながら左足一閃。強烈なシュートでゴールネットを揺らし、待望の先制点をもたらした。

SNSではユニークな投稿が続々

背番号9はまずゴール裏のファンに向かって雄叫びを上げた後、お膳立てした鈴木を指差して近づいていく。すると、鈴木は半身となって人差し指を頭上と肩付近にセット。ブラジル人ストライカーもこれに呼応し、人気アニメ『ドラゴンボール』で2人が合体する際の「フュージョンポーズ」を完成させたのだ。

このシーンにはファンも大興奮。SNSでは「鈴木優磨とレオセアラのフュージョンパフォあつ！」「レオセアラと鈴木優磨のフュージョン可愛いw」「10人になっちゃうのでフュージョンはお控えください」「何？このイカついのにカワイイ2人は」といった声が寄せられた。

さらに、アニメでは2人が合体して強くなるため「大ストライカー“セアーマ”爆誕」「ユマ・セアラ爆誕か」「本当にフュージョンしちゃったらとんでもないFWが誕生しちゃうじゃん」「このスーパーサイヤ人コンビは強い」「レオセアラと鈴木優磨のフュージョンは強い」などユニークな投稿も目立った。

鹿島はこのまま1−0で川崎を下して5連勝。6試合を終えて勝点を16まで伸ばし、リーグ首位に立っている。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

