開志国際が敗退…藤枝明誠や大阪薫英女学院など昇格に王手【U18トップリーグ入替戦の結果まとめ】

3月14日、東洋大学赤羽台キャンパスの HELSPO HUB-3アリーナにて、「U18日清食品トップリーグ2026入替戦」が行われ、男子は藤枝明誠高校（静岡県）や中部大学第一高校（愛知県）、女子は大阪薫英女学院高校（大阪府）や四日市メリノール学院高校（三重県）などが、翌15日に行われる各トーナメント決勝進出を決めた。

今年度から導入された入替戦には、ブロックリーグを制した男女各8チームと、トップリーグ下位の男女各4チームが参戦。男女それぞれ3チーム1組のトーナメントが形成され、勝ち上がった各4チームが「U18日清食品トップリーグ2026」への出場権を獲得する。

男子準決勝では、柳ヶ浦高校（大分県）が80－64で開志国際高校（新潟県）に勝利。ファデラママドゥが最多34得点20リバウンド5アシストの活躍を見せ、美濃加茂高校（岐阜県）が待つ決勝進出を決めた。

藤枝明誠は最多14得点を挙げた渡邊聖ら4選手が2ケタ得点をマークし、79－63で県立宮崎工業高校（宮崎県）に勝利。決勝では、トップリーグ5位だった福岡第一高校（福岡県）と激突する。





［写真］＝U18日清食品リーグ

女子では、昨年末のウインターカップを制した大阪薫英女学院高校（大阪府）が、県立湯沢翔北高校（秋田県）に97－35と圧勝。タイムシェアしながら試合を進め、ベンチスタートだった吉田沙希が最多22得点を挙げた。

また、四日市メリノール学院高校（三重県）が八雲学園高校（東京都）に99－45で快勝。八雲学園はウインターカップで1試合50得点を挙げていたテウアダマがコートに立つことなく敗戦。2026年度もブロックリーグで戦うことになった。

14日に行われた試合の結果一覧と、15日に予定されている各トーナメント決勝の組み合わせは以下のとおり。

◆■「U18日清食品トップリーグ2026入替戦」男子

［写真］＝U18日清食品リーグ

▼3月14日の試合結果＜男子準決勝＞中部大学第一（愛知県） 93－58 駒澤大学附属苫小牧（北海道）開志国際（新潟県） 64－80 柳ヶ浦（大分県）北陸学院（石川県） 118－68 九州学院（熊本県）藤枝明誠（静岡県） 79－63 県立宮崎工業（宮城県）

■3月15日の試合予定



＜男子決勝＞



帝京長岡（新潟県） vs 中部大学第一（愛知県）



美濃加茂（岐阜県） vs 柳ヶ浦（大分県）



八王子学園八王子（東京都） vs 北陸学院（石川県）



福岡第一（福岡県） vs 藤枝明誠（静岡県）

◆■「U18日清食品トップリーグ2026入替戦」女子

［写真］＝U18日清食品リーグ

▼3月14日の試合結果＜女子準決勝＞福岡大学附属若葉（福岡県） 81－100 福井工業大学附属福井（福井）大阪薫英女学院（大阪府） 97－35 県立湯沢翔北（秋田県）東海大学付属福岡（福岡県） 67－48 京都両洋（京都府）八雲学園（東京都） 45－99 四日市メリノール学院（三重県）

■3月15日の試合予定



＜女子決勝＞



昭和学院（千葉県） vs 福井工業大学附属福井（福井）



千葉経済大学附属（千葉県） vs 大阪薫英女学院（大阪府）



慶誠（熊本県） vs 東海大学付属福岡（福岡県）



日本航空北海道（北海道） vs 四日市メリノール学院（三重県）

【動画】開志国際vs柳ヶ浦…U18トップリーグ入替戦の試合フル映像