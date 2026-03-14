今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (3/9～3/13 発表分)
3月9日～13日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<2984> ヤマイチ 東Ｓ 26/ 3 298 1250 319.5 3/13
<7777> ３ＤＭ 東Ｇ 26/ 4 346 1410 307.5 3/12
<3441> 山王 東Ｓ 26/ 7 490 1450 195.9 3/13
<6408> クラッチ 東Ｓ 26/ 3 480 1300 170.8 3/11
<5844> 京都ＦＧ 東Ｐ 26/ 3 63500 135200 112.9 3/11
<7851> カワセコンピ 東Ｓ 26/ 3 40 60 50.0 3/9
<5133> テリロジＨＤ 東Ｓ 26/ 3 450 654 45.3 3/13
<2929> ファーマＦ 東Ｐ 26/ 7 1500 2000 33.3 3/13
<2286> 林兼 東Ｓ 26/ 3 1150 1500 30.4 3/13
<5572> リッジアイ 東Ｇ 26/ 7 265 345 30.2 3/12
<3634> ソケッツ 東Ｓ 26/ 3 40 52 30.0 3/13
<9636> きんえい 東Ｓ 26/ 1 240 311 29.6 3/13
<3423> エスイー 東Ｓ 26/ 3 438 558 27.4 3/9
<5218> オハラ 東Ｓ 26/10 1600 2000 25.0 3/13
<215A> タイミー 東Ｇ 26/ 4 3358 3902 16.2 3/12
<5966> ＫＴＣ 東Ｓ 26/ 3 620 700 12.9 3/11
<3842> ネクスジェン 東Ｓ 26/ 3 270 300 11.1 3/10
<9908> Ｄｅｎｋｅｉ 東Ｓ 26/ 3 4500 5000 11.1 3/10
<4262> ニフティＬＳ 東Ｇ 26/ 3 1070 1180 10.3 3/13
<3467> アグレ都市 東Ｓ 26/ 3 2378 2616 10.0 3/13
<4026> 神島化 東Ｓ 26/ 4 2100 2300 9.5 3/11
<3193> エターナルＧ 東Ｐ 26/ 7 3140 3435 9.4 3/13
<8381> 山陰合銀 東Ｐ 26/ 3 29800 32100 7.7 3/10
<8897> ミラースＨＤ 東Ｐ 26/ 3 12000 12500 4.2 3/9
<6454> マックス 東Ｐ 26/ 3 17500 18200 4.0 3/9
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース
株探ニュース