　3月9日～13日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　市場　決算期　 修正前　 修正後　修正率　更新日
<2984> ヤマイチ　　　東Ｓ　 26/ 3　　　298　　 1250　 319.5　 3/13
<7777> ３ＤＭ　　　　東Ｇ　 26/ 4　　　346　　 1410　 307.5　 3/12
<3441> 山王　　　　　東Ｓ　 26/ 7　　　490　　 1450　 195.9　 3/13
<6408> クラッチ　　　東Ｓ　 26/ 3　　　480　　 1300　 170.8　 3/11
<5844> 京都ＦＧ　　　東Ｐ　 26/ 3　　63500　 135200　 112.9　 3/11

<7851> カワセコンピ　東Ｓ　 26/ 3　　　 40　　　 60　　50.0　　3/9
<5133> テリロジＨＤ　東Ｓ　 26/ 3　　　450　　　654　　45.3　 3/13
<2929> ファーマＦ　　東Ｐ　 26/ 7　　 1500　　 2000　　33.3　 3/13
<2286> 林兼　　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 1150　　 1500　　30.4　 3/13
<5572> リッジアイ　　東Ｇ　 26/ 7　　　265　　　345　　30.2　 3/12

<3634> ソケッツ　　　東Ｓ　 26/ 3　　　 40　　　 52　　30.0　 3/13
<9636> きんえい　　　東Ｓ　 26/ 1　　　240　　　311　　29.6　 3/13
<3423> エスイー　　　東Ｓ　 26/ 3　　　438　　　558　　27.4　　3/9
<5218> オハラ　　　　東Ｓ　 26/10　　 1600　　 2000　　25.0　 3/13
<215A> タイミー　　　東Ｇ　 26/ 4　　 3358　　 3902　　16.2　 3/12

<5966> ＫＴＣ　　　　東Ｓ　 26/ 3　　　620　　　700　　12.9　 3/11
<3842> ネクスジェン　東Ｓ　 26/ 3　　　270　　　300　　11.1　 3/10
<9908> Ｄｅｎｋｅｉ　東Ｓ　 26/ 3　　 4500　　 5000　　11.1　 3/10
<4262> ニフティＬＳ　東Ｇ　 26/ 3　　 1070　　 1180　　10.3　 3/13
<3467> アグレ都市　　東Ｓ　 26/ 3　　 2378　　 2616　　10.0　 3/13

<4026> 神島化　　　　東Ｓ　 26/ 4　　 2100　　 2300　　 9.5　 3/11
<3193> エターナルＧ　東Ｐ　 26/ 7　　 3140　　 3435　　 9.4　 3/13
<8381> 山陰合銀　　　東Ｐ　 26/ 3　　29800　　32100　　 7.7　 3/10
<8897> ミラースＨＤ　東Ｐ　 26/ 3　　12000　　12500　　 4.2　　3/9
<6454> マックス　　　東Ｐ　 26/ 3　　17500　　18200　　 4.0　　3/9

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース

株探ニュース