◇ワールドベースボールクラシック(日本時間15日、ローンデポ・パーク)

野球日本代表「侍ジャパン」は日本時間15日の準々決勝でベネズエラと対戦。侍ジャパンは山本由伸投手、ベネズエラはレッドソックスのレンジャー・スアレス投手が先発します。

ドジャースの山本投手は昨季、レギュラーシーズンでは12勝をマーク。さらにワールドシリーズでは魂の連投など、3勝をあげてチームを優勝に導き、日本人投手初となるMVPに輝きました。

今大会では、3月6日に行われた初戦のチャイニーズ・タイペイ戦に登板。3イニング目は連続四球でピンチを背負ったものの、3回途中53球無失点の投球内容でした。

対するスアレス投手は、2018年からフィリーズに所属し、今季からはレッドソックスに加入。平均91.3マイル(約147キロ)ですが、シンカー、チェンジアップ、カットボール、カーブ、スライダーなどを操る左腕です。2024年と2025年はいずれも12勝をあげていました。

スアレス選手は今大会、3月7日のオランダ戦に先発登板。2回43球1失点、被安打3、1奪三振の内容でした。

負ければ終わりの大一番。準々決勝は日本時間15日、午前10時開始が予定されています。