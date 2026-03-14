【TGC】“ブランドディレクター”仲里依紗、14年ぶりTGC出演 妹・れいちゃんとサプライズ登場
俳優の仲里依紗（36）が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に9歳年下の妹・れいちゃんとともに登場。『TGC 2012 A/W』以来、約14年ぶりの出演で、自身のアパレルブランド・RE.（アールイードット）のステージで、ブランドディレクターとしてランウェイを歩いた。
【全身ショット】楽しそう！妹とともにサプライズ登場した仲里依紗
仲が家族で運営する「RE.」は昨年5周年を迎えたばかりで、今回がブランド初のファッションショーとなる。れいちゃんはTGC初出演。楽屋でくつろぐ姉妹をカメラがキャッチしステージまで追いかけるスペシャルな撮り下ろし映像からスタートし、TGCのランウェイに姉妹そろってトップバッターでサプライズ登場した。
2人は、個性あふれるカラフルでオーバーサイズの衣装を、色違いでラフに着こなし、海外ガール風のキュートなヘアメイクで統一。手を振るファンに笑顔で手を振り返していた。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【全身ショット】楽しそう！妹とともにサプライズ登場した仲里依紗
仲が家族で運営する「RE.」は昨年5周年を迎えたばかりで、今回がブランド初のファッションショーとなる。れいちゃんはTGC初出演。楽屋でくつろぐ姉妹をカメラがキャッチしステージまで追いかけるスペシャルな撮り下ろし映像からスタートし、TGCのランウェイに姉妹そろってトップバッターでサプライズ登場した。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。