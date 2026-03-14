サッカー元なでしこジャパンでタレントの丸山桂里奈（42）が、14日放送の「有吉くんの正直さんぽ」（土曜隔週正午）に出演し、異様な食生活について明かした。

有吉弘行らとともに東京・神楽坂でのお散歩ロケに参加。途中で立ち寄ったのは、箸の専門店だった。丸山は「うちは本当に箸がない家で。5人家族なんですけど、3本で回してるんです」と明かし、驚かせた。

「なくなっちゃうんですよ。箸を買っていってもないし。3本しかなくて。刺さっているところから取るんですけど、全員、違う箸みたいな」

その無頓着ぶりに、お笑いタレント・おいでやす小田は「ヤバイです、ほんまに」と連呼していた。実は丸山家の箸事情を知っていたようで、「5人家族で3つでしょう？先に2人ご飯食べて、また洗って、3人食べてとか。じゃあ一堂に会したらどうするのか。“本並（健治氏）さんと私は、1人が汁物とか食べている時に、ご飯とかおかずを食べて…”って」と説明した。

丸山は「普通なのかと思ってたら、全然…」とまさかの告白。「買います、買います。今日、買います」と宣言していた。

家族内でのやりくりならまだしも、気になるのは来客の場合。丸山は「ホント来ないです、誰も」と笑わせつつも、「フォークを使う人が多い。お客さんとかだと」。自分たちがフォークで食事をし、普段使っている箸を客に出すという。

有吉もさすがに「家族がいつも使ってる3膳をお客さんに出すなよ」と、冷たくツッコミを入れていた。