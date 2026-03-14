「私、 初対面の人にいきなり耳を噛まれたことがあります……」

「ミスマガジン2022」の麻倉瑞季から、驚きの発言が飛び出した。

「主人公の名探偵が、恥じらわないと推理力が上がらないという設定のショートドラマに出演した時のことです。耳をかじられるシーンがあったのですが、実際に、飲み会で初めて会った女子に酔った勢いで耳をかじられ流血した経験を思い出してしまいまして。その時の恥じらいがよみがえり、渾身の演技ができました（笑）」

23歳という若さに似合わぬ豊富な人生経験を持つ彼女。来たるべき自身の24歳の生誕祭の準備にも余念がない。

「せっかく来てくださるファンの方々に楽しんでもらうために、衣装の製作依頼から、ゲストの出演依頼、当日の進行まで自分で考えて進めています。占いによるとなんと今年から4年間、運気が右肩上がりみたいなんです。そのよい流れに身をまかせて、次は雑誌の表紙を狙っていきたいです！」

あさくらみずき

23歳 2002年4月11日生まれ 長崎県出身 T150・B98（I）W62H90 2022年「ミスマガジン2022」でミスヤングマガジンに選ばれる。配信中のドラマ『恥じらい探偵』（FOD SHORT）に出演中。4月11日（土）に「麻倉瑞季生誕祭2026☆〜私利私欲パーティー」が池袋LiveHouse monoにて開催。そのほか最新情報は、公式X、Instagramともに（@mizuki_asakura_）にて・FLASHデジタル写真集『無防備なキミは、僕の気持ちを知らない』は各電子書店にて発売中！

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写真・TOYO

スタイリスト・鮎川恵子

ヘアメイク・花房みなみ