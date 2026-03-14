前田敦子、息子とのディズニーショットに反響相次ぐ「可愛い親子」「楽しさ伝わる」
【モデルプレス＝2026/03/14】女優の前田敦子が3月13日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドを訪れた際の親子ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】34歳元AKBセンター「楽しさ伝わる」息子とのディズニーショット
前田は「ずっと楽しみにしていた場所」とハートの絵文字などと共に息子とディズニーリゾートを訪れた写真を複数枚投稿。ミッキーとのグリーティングの様子やダッフィーとハイタッチをする様子、ホテルの部屋から見えるファンタジースプリングスの景色など、ディズニーリゾートを満喫する様子を伝えている。
この投稿に、ファンからは「息子さんとディズニーなんて幸せすぎる」「親子で仲良し旅」「ディズニー行きたくなった」「素敵な関係性」「可愛い親子」「楽しさ伝わる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】34歳元AKBセンター「楽しさ伝わる」息子とのディズニーショット
◆前田敦子、息子とディズニー満喫
前田は「ずっと楽しみにしていた場所」とハートの絵文字などと共に息子とディズニーリゾートを訪れた写真を複数枚投稿。ミッキーとのグリーティングの様子やダッフィーとハイタッチをする様子、ホテルの部屋から見えるファンタジースプリングスの景色など、ディズニーリゾートを満喫する様子を伝えている。
◆前田敦子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「息子さんとディズニーなんて幸せすぎる」「親子で仲良し旅」「ディズニー行きたくなった」「素敵な関係性」「可愛い親子」「楽しさ伝わる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】