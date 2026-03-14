前田敦子（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/14】女優の前田敦子が3月13日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドを訪れた際の親子ショットを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】34歳元AKBセンター「楽しさ伝わる」息子とのディズニーショット

◆前田敦子、息子とディズニー満喫


前田は「ずっと楽しみにしていた場所」とハートの絵文字などと共に息子とディズニーリゾートを訪れた写真を複数枚投稿。ミッキーとのグリーティングの様子やダッフィーとハイタッチをする様子、ホテルの部屋から見えるファンタジースプリングスの景色など、ディズニーリゾートを満喫する様子を伝えている。

◆前田敦子の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「息子さんとディズニーなんて幸せすぎる」「親子で仲良し旅」「ディズニー行きたくなった」「素敵な関係性」「可愛い親子」「楽しさ伝わる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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