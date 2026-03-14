横澤夏子、美人マネージャーとの平成プリに反響「可愛いの渋滞」「ポーズ参考になる」
【モデルプレス＝2026/03/14】お笑いタレントの横澤夏子が3月13日、自身のInstagramを更新。マネージャーとの仲良しショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】35歳芸人「可愛いの渋滞」美人マネとの平成プリ
横澤は「マネージャーの里村さんと平成プリ撮ったのよー！」とつづり、マネージャーとの2ショットを複数枚投稿。「ペンとかスタンプとかまじ青春〜！プリ帳に貼るーっと！プリ中の動画は初めて撮ったのよー！ずっと喋ってるじゃん！」などと撮影中のエピソードを明かし、腕を組んだりピースをしたりと普段から仲良しな様子が伝わるプリクラを公開した。画像には「語りまくり」や「今この一瞬が宝物」など、お互いへの愛情が伝わるメッセージがつづられている。
この投稿に、ファンからは「ポーズ参考になる」「眼福」「笑顔が最高」「マネージャーと仲良しなのね」「平成プリ懐かしい」「可愛いの渋滞」「エモすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】35歳芸人「可愛いの渋滞」美人マネとの平成プリ
◆横澤夏子、マネージャーとの仲良しプリ公開
横澤は「マネージャーの里村さんと平成プリ撮ったのよー！」とつづり、マネージャーとの2ショットを複数枚投稿。「ペンとかスタンプとかまじ青春〜！プリ帳に貼るーっと！プリ中の動画は初めて撮ったのよー！ずっと喋ってるじゃん！」などと撮影中のエピソードを明かし、腕を組んだりピースをしたりと普段から仲良しな様子が伝わるプリクラを公開した。画像には「語りまくり」や「今この一瞬が宝物」など、お互いへの愛情が伝わるメッセージがつづられている。
◆横澤夏子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ポーズ参考になる」「眼福」「笑顔が最高」「マネージャーと仲良しなのね」「平成プリ懐かしい」「可愛いの渋滞」「エモすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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