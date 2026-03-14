大原優乃、大胆キャミから美ボディ際立つ「憧れのスタイル」「色っぽい」と反響
【モデルプレス＝2026/03/14】女優・タレントの大原優乃が3月21日、自身のInstagramを更新。大胆な衣装に身を包んだ姿を披露し、話題となっている。
【写真】26歳美人女優「色っぽい」大胆キャミ姿
大原は「お知らせ 3／28発売『大原優乃 2026年カレンダー』」「今回もセルフプロデュースで、等身大の私を切り取っていただきました 皆さまの日常の側に置いていただけたら嬉しいです」とつづり、自身がプロデュースしたカレンダーの販売と、手渡しイベントの開催を告知。美しいボディラインが際立つキャミソールにチュールのレースでできたパレオを合わせた大胆な姿を披露している。そのほか、体のラインにピッタリと沿った赤いワンピース姿や胸元がざっくりと開いたキャミソール姿なども公開した。
この投稿にファンからは「憧れのスタイル」「色っぽい」「すごく可愛い」「ますます綺麗になってる」「努力の賜物」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳美人女優「色っぽい」大胆キャミ姿
◆大原優乃、美ボディ際立つアンダーウェア姿披露
大原は「お知らせ 3／28発売『大原優乃 2026年カレンダー』」「今回もセルフプロデュースで、等身大の私を切り取っていただきました 皆さまの日常の側に置いていただけたら嬉しいです」とつづり、自身がプロデュースしたカレンダーの販売と、手渡しイベントの開催を告知。美しいボディラインが際立つキャミソールにチュールのレースでできたパレオを合わせた大胆な姿を披露している。そのほか、体のラインにピッタリと沿った赤いワンピース姿や胸元がざっくりと開いたキャミソール姿なども公開した。
◆大原優乃の投稿に反響
この投稿にファンからは「憧れのスタイル」「色っぽい」「すごく可愛い」「ますます綺麗になってる」「努力の賜物」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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