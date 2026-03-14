Reolが、Blu-ray / DVD『Reol Oneman Live ‘美辞学’ in YOKOHAMA ARENA』を6月3日に発売することを、本日開幕したツアー＜Reol Oneman Live 2026 “美辞学”＞栃木公演で発表した。

本映像作品には、彼女の誕生日でもある2025年11月9日に行われた、Reol史上過去最大規模となる神奈川・横浜アリーナでのワンマンライブで披露された全28曲を収録している。特典映像として、公演の裏側を追ったドキュメンタリー「NAKED ‘Rhetorica’ in YOKOHAMA ARENA」も収録される。

通常盤

Legit盤

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◾️Reol コメント

Reolです。

昨年横浜アリーナにて開催した ‘無題’ あらため ‘美辞学’ の映像化が決定しました。

あの一夜に込めた「今」を皆さんと追憶できるのがたのしみです。六月、宜しくお願いします。

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また、YouTubeではライブの序盤を飾ったReolのソロ再始動後初のリリース曲「平面鏡」のパフォーマンス映像が公開された。

https://youtu.be/Rod2qHh-f8k

Reolのオフィシャルファンクラブ・Legitのみで購入できる「Legit盤」も数量限定で発売することも決定した。「Legit盤」にはBlu-rayに加えて、本公演を記念した「’Rhetorica’ MEMORIAL KEY CHARM」と「’Rhetorica’ ORIGINAL POUCH」が付属する。さらに、本作品を4月12日までに予約すると、早期予約特典として「Reol メッセージ入り ‘美辞学’ in YOKOHAMA ARENA ラミネートパス」がプレゼントされる。そのほか、店舗別オリジナル特典も発表されているので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️Blu-ray / DVD『Reol Oneman Live ‘美辞学’ in YOKOHAMA ARENA』

2026年6月3日（水）発売

予約：https://reol.lnk.to/Rhetorica251109

Legit盤予約（FC会員限定）：https://reol.jp/feature/yokohama_arena_legit 通常盤 Legit盤 【Legit盤（Blu-ray＋GOODS）】KSX8 11~2 ￥13,800（税込）※ファンクラブ会員限定盤

【通常盤（DVD2枚組）】KSBL 6400~1 ￥6,930（税込）

【通常盤（Blu-ray）】KSXL 387 ￥7,480（税込） ＜Blu-ray, DVD＞

Reol Oneman Live ‘美辞学’ in YOKOHAMA ARENA

01.-序章-

02.美辞目録

03.平面鏡

04.十中八九

05.煩悩遊戯

06.切っ先

07.No title - Seaside Remix

08.アストロノーツ

09.第六感

10.ウテナ

11.SCORPION

12.ギミアブレスタッナウ

13.LUVORATORRRRRY!

14.おとめの肖像

15.感情御中

16.ディア

17.染

18.真空オールドローズ

19.あ可よろし

20.Digression of Reol

21.激白

22.白夜

23.RE RESCUE

24.煽げや尊し

25.劣等上等

26.サイサキ

27.うつくしじごく

28.-終章-

NAKED ‘Rhetorica’ in YOKOHAMA ARENA ＜GOODS（Legit盤のみ）＞

・’Rhetorica’ MEMORIAL KEY CHARM

・’Rhetorica’ ORIGINAL POUCH ＜早期予約特典＞

「Reol メッセージ入り ‘美辞学’ in YOKOHAMA ARENA ラミネートパス」

CD早期予約特典期間：3月14日（土）20:00〜4月12日（日）23:59

※店舗により受付期間が異なるチェーンもございます。詳しくは下記対象オンラインショップの商品ページをご覧ください。 ▼対象店舗

Sony Music Shop

タワーレコード全店 （オンライン含む/一部店舗除く)

HMV全店（HMV&BOOKS online含む/一部店舗除く）

TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）

Amazon.co.jp

楽天ブックス

セブンネットショッピング ※各ECショップでは、期間中、早期予約キャンペーン特典付き商品のカートが上がりますので、ご予約前に必ず特典表記があるかをご確認ください。

※通常のカートでご予約いただいても本施策の対象外となりますのでご注意ください。 ▼対象商品

「Reol Oneman Live ‘美辞学’ in YOKOHAMA ARENA」2026年6月3日(水)発売

【Legit盤（Blu-ray＋GOODS）】KSX8 11~2 ￥13,800(税込)※ファンクラブ会員限定盤

【通常盤（DVD2枚組）】KSBL 6400~1 ￥6,930(税込)

【通常盤（Blu-ray）】KSXL 387 ￥7,480(税込) ＜店舗別予約特典＞

楽天ブックス：コンパクトミラー

セブンネットショッピング：コンビニエコバッグ

Amazon.co.jp：ビジュアルシート２枚組

※対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。

※対象商品1枚購入につき1つ特典をお渡しいたします。

※絵柄は後日発表とさせていただきます。 ▼対象商品

「Reol Oneman Live ‘美辞学’ in YOKOHAMA ARENA」2026年6月3日(水)発売

【通常盤（DVD2枚組）】KSBL 6400~1 ￥6,930(税込)

【通常盤（Blu-ray）】KSXL 387 ￥7,480(税込)

◾️アルバム『美辞学』 Legit盤 初回限定盤 通常盤 2026年1⽉21⽇（⽔）発売

購入：https://Reol.lnk.to/Rhetorica_CD ▼特設サイト

https://reol.jp/feature/bijigaku#ancAlbum ▼形態

【完全限定⽣産（CD+ GOODS）】￥12,100（税込）※ファンクラブ会員限定盤

【初回限定盤A（CD+Blu-ray】￥7,700（税込）

【初回限定盤B（CD+DVD】 ￥6,930（税込）

【通常盤（CD）】￥3,630（税込） ▼収録内容

・CD

⼀、うつくしじごく

⼆、おとめの肖像

三、感情御中

四、DEAD CENTER feat. ????

五、ディア

六、ULTRA C feat. nqrse

七、SHINOBI

⼋、⼆等星

九、-閑話-

十、RE RESCUE

終、美辞⽬録 ・Blu-ray, DVD

Reol Oneman Live 2025 カルチュア・カリキュラム at Zepp DiverCity(TOKYO) ・GOODS（初回限定盤のみ）

オリジナルステッカー3種 ・GOODS（完全限定⽣産盤のみ）

オリジナルジャージ ※L Size Only ・全形態共通特典

特典としてアルバム全形態にシリアル封⼊(⽤途に関しては後⽇詳細発表) ▼店舗別予約特典

楽天ブックス: オリジナルアクリルキーホルダー

セブンネットショッピング: ⼿ぬぐい

Amazon.co.jp: メガジャケ

Reol応援店：オリジナルステッカー

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での特典配布はございません。

※Reol応援店対象店舗は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。

※Amazon.co.jp、その他⼀部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典⾮対象商品ペー ジ”がございます。 ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

◾️＜Reol Oneman Live 2026 “美辞学”＞ 2026年

3月14日（土）栃⽊・HEAVEN’S ROCK UTSUNOMIYA VJ-2

3月20日（金）徳島・club GRINDHOUSE

3月22日（日）⼭⼝・周南RISING HALL

3月28日（土）神⼾・Harbor Studio

4月4日（土）三重・松阪M’AXA

4月11日（土）⻘森・Quarter

4月18日（土）⻑崎・DRUM Be-7

4月19日（日）熊本B.9 V1

4月29日（水）沖縄・桜坂セントラル

5月9日（土）旭川・CASINO DRIVE

5月10日（日）札幌・PENNY LANE 24

5月16日（土）横浜・YOKOHAMA BayHall

5月23日（土）⻑野・NAGANO CLUB JUNK BOX

5月24日（日）新潟・新潟LOTS 5/30 (sat) 京都・KYOTO FANJ

5月31日（日）岐⾩・Club-G

6月12日（金）宮城・トークネットホール仙台

6月19日（金）⼤阪・オリックス劇場

6月27日（土）福岡・福岡国際会議場メインホール

7月4日（土）愛知・岡⾕鋼機名古屋公会堂

7月10日（金）東京・LINE CUBE SHIBUYA 特設サイト： https://reol.jp/feature/bijigaku