こりゃ“推し活”はかどるーーッ♡【セリア】で見つけた！「注目アイテム」

おしゃれに楽しみたい大人の推し活。無理なく推し活を充実させたいなら、プチプラアイテムを賢く使ってみて。今回は【セリア】から、手軽にアレンジできて、バッグやポーチなどにつけるだけで推し活気分がグッと高まりそうなアイテムを厳選しました。

推しの名前を入れて特別感アップ

【セリア】「レザー風ブレスレット」\110（税込）、「アルファベットビーズ 13P」\110（税込）

ブレスレットに推しの名前やイニシャルのビーズを通すだけで、オリジナルブレスレットが完成。派手見えしにくいカラーなので、大人もブレスレットとして使いやすく、バッグの持ち手につけてもいいかも。ビーズは1セット13個入りが2種あるので、パッケージの裏面で欲しいアルファベットが入っているかチェックして。

推しのグッズを汚さずに持ち歩ける

【セリア】「推し活ポーチ」\110（税込）

クリア素材で中身が見えるポーチは、小さなぬいぐるみやフィギュアを入れるのにぴったり。カラーフレームがアクセントになってくれそうです。カニカンで取りつけも簡単。汚れるのは避けたい推しのグッズも、このポーチに入れれば安心して持ち歩けるはず。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M