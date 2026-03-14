「30人の予約が取れない！」送別会の幹事で大苦戦！ レビューに振り回され、焦る私を救ったのは

これは筆者自身の体験です。送別会の幹事を任された私は、30人以上の人数を収容できるお店を必死に探していました。評判の良いお店を選ぼうとするあまり、なかなか決まらずに焦りが募るばかり。しかし、ある一言がきっかけで、私は自分の経験に基づいた選択をすることに。その結果、予想もしなかった素敵なひとときを過ごすことができました。

お店探しに大苦戦……

先日、主賓を送り出す大切な送別会の幹事を任されることになりました。失敗は許されないというプレッシャーから、お店選びにはかなり悩みました。30人以上という大人数が入れるお店を探し続けましたが、どこも予約が取れない……。そんな焦りの中で、評判を見ては決められず、時間だけが過ぎてしまいました。そんな時、先輩が「レビューばかりに頼らず、自分が行きたいお店にしたらどう？」と言ってくれたんです。

見落としていた大切なこと

その言葉にハッと気づきました。私がいつも行くお気に入りのレストランを思い出したんです。以前からスタッフとも顔なじみで、温かいサービスをしてくれる場所。「あそこなら広い個室があったはずだ」と思い当たり、直感が働きました。評判に頼らず、自分の経験を信じてその店に相談してみることにしたのです。