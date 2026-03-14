◆ファーム・リーグ 巨人１８―５オイシックス（１４日・ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人２軍はファーム開幕戦に１８―５で勝利し、今季から就任した石井琢朗２軍監督の初陣を勝利で飾った。

打線は２０安打を放ち、育成外国人のティマ、ドラフト５位・小浜（沖縄電力）が本塁打をマーク。上半身のコンディション不良から復帰した若林は満塁弾を含む２安打４打点と万全をアピールした。高卒新人ながら「４番・三塁」で起用されたドラフト６位・藤井（浦和学院）も２安打２打点と結果を残した。

投手陣は先発・井上が５回１失点。最速１５０キロを計測し、６奪三振をマークした。２番手・赤星は４回４失点。課題を残す結果となった。

石井２軍監督は「立ち上がりはちょっと硬いかなと思っていたんですけれど、主導権を握ってからはのびのびやれていた。打線に関してはすごく活発で、新人の二人にヒットが出たのもすごく良かった」と振り返った。

反省点には細かいミスを挙げた。初回、先頭・漆原の打球を荒巻が好捕したが送球が高く浮き、カバーに入った井上が捕球できず出塁を許した（記録は井上の失策）。９回には２死一塁から２番・田中のニゴロを湯浅が後逸。ピンチが広がり、その後得点を与えた。「試合がエラーで始まってエラーで終わっている。キャンプからずっと言っているが、（試合の）入り方と終わり方をしっかりしようと。走塁面も含めてそこはしっかりやっていかなければいけない」と選手に促した。

指揮官はキャンプから「トライアル＆エラー（目標達成のためにさまざまな方法に取り組み、失敗を繰り返して成功につながる方法）」をテーマに掲げ、個々の取り組みや結果を出すための過程が大切だと説いてきた。この日も３回の得点につながった育成・鈴木大の盗塁、小浜の進塁打を賞賛し「ただ打ったからそれで良しではない。１軍レベルだったらどういう対応をできるのか。そういうところまで考えながら判断していかないと」と、今後も注視していく構えだ。

２軍は９月末まで公式戦を戦い、ファーム日本一決定戦は１０月３、４日に行われる。「選手には強化ありきの実戦だと伝えてある。やみくもに練習させるわけではなく、１軍で活躍するための精神的な強さを持った選手を育てたい」と、１軍のリーグ優勝、日本一の土台を築き上げる。