トゲナシトゲアリが、初の全国ツアー＜Zepp Tour 2026 “拍動の未来”＞のツアーファイナルを迎え、今後の活動に関する新たな情報を続々と発表した。

まず1つめは、全公演チケットソールドアウトになった本ツアーの追加公演＜トゲナシトゲアリ TOUR 2026 FINAL “拍動の未来 -ENCORE-”＞の開催発表。日程は5月1日に会場は東京ガーデンシアターにて行われることが決定し、『ガールズバンドクライ』のキャラクターデザインを手掛けている手島nari描きおろしによる公演のキービジュアルも本日公開された。チケットの最速先行抽選申し込み券は、3月25日にリリースされるLive Blu-ray & DVD『トゲナシトゲアリ 5th ONE-MAN LIVE “鳴動の刻”』に封入される。

次に、2024年にリリースされた2枚のアルバム『棘アリ』と『棘ナシ』がアナログレコード盤として、8月19日に同時リリースされることも発表となった。各ジャケット写真は手島nariの新規描きおろしによりCDから一新され、こちらのビジュアルも本日公開された。パッケージには先着特典としてこの各ジャケット写真を用いたステッカーも封入される。2枚ともに完全生産限定のため、確実に手に入れたい場合は5月24日までに予約することをお勧めする。

リリースを記念して、5月29日にはリミスタにてメンバーによるオンライントーク配信の開催も決定。こちらは『ガールズバンドクライ』YouTubeチャンネルより生配信され、誰でも視聴することができる。

続いて解禁となったのは、2025年に公開された『劇場版総集編 ガールズバンドクライ 【前編】 青春狂走曲』と『劇場版総集編 ガールズバンドクライ 【後編】 なぁ、未来。』パッケージ化情報だ。発売日は共に7月22日で、初回限定版はこちらも手島nariによる新規描きおろしジャケットが起用される。ブックレットには、劇場で入場者特典として配布された手島nari描き下ろし漫画「桃香とすばるの出会いの物語」と「桃香とダイダスの過去の物語」の掲載、加えて絵コンテ（前編「もう何もいらない未来」／後編「運命の華」）等を収録する予定とのこと。そのほか様々なアイテムや特典CDも封入される。

加えて全形態共通の特典として、＜ガールズバンドクライ ライブ2026＞チケット最速先行抽選申し込み券が封入。こちらの公演の詳細は後日発表される。

なお、UNIVERSAL MUSIC STOREと東映アニメーションオフィシャルストアでは完全受注限定生産にて「【前編】青春狂走曲（初回限定版）[Blu-ray]」と「【後編】 なぁ、未来。（初回限定版）[Blu-ray]」に、”劇場でマナーの悪かった井芹仁菜オリジナルぬいぐるみ”を同梱したセットが販売される。こちらのぬいぐるみセットを購入すると、ガールズバンドクライオリジナル配送箱でパッケージが届けられる。

【前編】初回限定盤

【前編】通常盤

【後編】初回限定盤

【後編】通常盤

こちらのパッケージにおいても、リリースを記念したリミスタでのトゲナシトゲアリメンバーオンライントーク配信が開催される。それぞれ【前編】は4月24日、【後編】は7月10日に行われ、『ガールズバンドクライ』YouTubeチャンネルより誰でも視聴することができる。

加えてもう1つ明らかとなったのは、新作オリジナルゲーム「ガールズバンドクライ First Riff」より初の公式生放送情報だ。「ガールズバンドクライ First Riff」は、東映アニメーションが手掛ける「ガールズバンドクライ」の公式ゲームで、開発はDONUTS GAMESが手掛ける。2026年3月22日19時より「ガールズバンドクライ」YouTubeチャンネルにて初の公式生放送を実施することが今回発表となった。

◾️＜トゲナシトゲアリ TOUR 2026 FINAL “拍動の未来 -ENCORE-”＞ [開催日時・会場] 2026年5月1日（金）東京ガーデンシアター

[開場・開演] 18:00/19:00 [チケット金額]

グッズ付き指定席15,400円（税込）

※グッズは「トゲナシトゲアリ TOUR 2026 FINAL “拍動の未来 -ENCORE-“」キービジュアルを用いたデザインとなります。

指定席 11,000円（税込） ▼チケット最速先行抽選申し込み券はLive Blu-ray&DVD「トゲナシトゲアリ 5th ONE-MAN LIVE “鳴動の刻”」に封入。

［最速先行抽選申込］

受付期間：2026年3月25日（水）10:00〜4月6日（月）23:59まで

※シリアルナンバー1つにつき、2枚までお申し込みいただけます。

※1アカウントでも複数シリアルコードがあれば複数お申し込みいただけます。

※グッズ付きチケット・グッズなしチケットで、座席の優劣はございません。

◾️『棘アリ』『棘ナシ』【完全生産限定アナログレコード盤】

発売日：2026年8月19日（水）2作同時リリース 『棘アリ』UMJK-9161 ￥5,500（税込）

予約：https://togenashitogeari.lnk.to/togeari_lp 『棘ナシ』UMJK-9162 ￥5,500（税込）

予約：https://togenashitogeari.lnk.to/togenashi_lp ▼発売記念オンライントーク配信

https://limista.com/projects/7231?id=7231 ▼収録曲

棘アリ【完全数量限定アナログレコード盤】

［Side-A］

1.名もなき何もかも

2.偽りの理

3.気鬱、白濁す

4.理想的パラドクスとは

5.爆ぜて咲く

［Side-B］

1.黎明を穿つ

2.極私的極彩色アンサー

3.傷つき傷つけ痛くて辛い

4.運命に賭けたい論理

5.サヨナラサヨナラサヨナラ 棘ナシ【完全数量限定アナログレコード盤】

［Side-A］

1.雑踏、僕らの街 / トゲナシトゲアリ

2.誰にもなれない私だから / トゲナシトゲアリ

3.空の箱 (井芹仁菜、河原木桃香) / トゲナシトゲアリ

4.声なき魚 (新川崎(仮)) / トゲナシトゲアリ

5.視界の隅 朽ちる音 (新川崎(仮)) / トゲナシトゲアリ

6.心象的フラクタル (beni-shouga) / トゲナシトゲアリ

［Side-B］

1.空白とカタルシス / トゲナシトゲアリ

2.運命の華 / トゲナシトゲアリ

3.Cycle Of Sorrow / ダイヤモンドダスト

4.ETERNAL FLAME 〜空の箱〜 / ダイヤモンドダスト

5.闇に溶けてく / トゲナシトゲアリ

6.蝶に結いた赤い糸 / トゲナシトゲアリ ▼先着封入特典

各ジャケット絵柄ステッカー

◾️『劇場版総集編』Blu-ray & DVD

発売日：2026年7月22日（水）2作同時リリース 【前編】初回限定盤 【前編】通常盤 【後編】初回限定盤 【後編】通常盤 ▼発売記念オンライントーク配信

https://limista.com/projects/7230?id=7230 ◆劇場版総集編 ガールズバンドクライ 【前編】 青春狂走曲

初回限定版(Blu-ray) ： UMXK-9046 ￥16,500（税込）

通常版(Blu-ray) ： UMXK-1143 \8,800（税込）

通常版(DVD) ： UMBK-1360 ￥7,700（税込）

予約：https://girlsbandcry.lnk.to/recap_first_part ◆劇場版総集編 ガールズバンドクライ 【後編】 なぁ、未来。

初回限定版(Blu-ray) ： UMXK-9047 ￥16,500（税込）

通常版(Blu-ray) ： UMXK-1144 \8,800（税込）

通常版(DVD]) ： UMBK-1361 ￥7,700（税込）

予約：https://girlsbandcry.lnk.to/recap_second_part ◆UNIVERSAL MUSIC STORE＋東映アニメーションオフィシャルストア限定セット （完全受注限定生産）

・劇場版総集編 ガールズバンドクライ 【前編】 青春狂走曲（初回限定版）[Blu-ray]

・劇場版総集編 ガールズバンドクライ 【後編】 なぁ、未来。（初回限定版）[Blu-ray]

・劇場でマナーの悪かった井芹仁菜オリジナルぬいぐるみセット セット販売価格：39,600円（税込）

締め切り日：2026年4月26日（日）23:59

予約：https://girlsbandcry.lnk.to/official_store_set ※ぬいぐるみセットご購入の方のみガールズバンドクライオリジナル配送箱でお届けします。

※配送箱は、配送上使用するもので特典ではありません。その為、配送時における凹み・汚れ、破損や角潰れなどに伴う交換・返金はできかねます。

※1回のご注文につき、配送箱は1箱となります。また、他商品との同時梱包はできません。複数セットお求めの場合は、都度会計を分けてご注文下さい。

※ガールズバンドクライオリジナル配送箱は数に限りがあります。なくなり次第終了いたします。 ▼封入特典（全形態共通）

ガールズバンドクライ ライブ2026 チケット最速先行抽選申し込み券 ▼【前編】初回限定版特典

[映像特典]

・「もう何もいらない未来」ノンクレジットオープニング映像

・「命をくれよ」ノンクレジットエンディング映像

・マナー講座（前編ver. 5種）

・予告映像（前編ver. 4種）

・特報（1種） [封入特典]

・前編特典CD（トゲナシトゲアリ新曲1曲収録）

・豪華ブックレット Side-A（「もう何もいらない未来」絵コンテ（担当：涌元トモタカ） 等収録）

・マナー講座絵柄クリアスタンド 前編セット（PET素材）

・公開前カウントダウンイラストステッカー 5種（ステッカーシート1枚）

・ガルクラミニ色紙ステッカー 前編6種（ステッカーシート1枚）

・チェキ風カード 前編セット

・クリアカード 1種 ▼【後編】初回限定版特典

[映像特典]

・「arrow」ノンクレジットオープニング映像

・「荊の薔薇」ノンクレジットエンディング映像

・マナー講座（後編ver. 5種）

・予告映像（後編ver. 4種）

・特報（1種） [封入特典]

・後編特典CD（トゲナシトゲアリ新曲1曲収録）

・豪華ブックレット Side-B（「運命の華」絵コンテ（担当：酒井和男） 等収録）

・マナー講座絵柄クリアスタンド 後編セット（PET素材）

・公開当日イラストステッカー 2種（ステッカーシート1枚）

・ガルクラミニ色紙ステッカー 後編6種（ステッカーシート1枚）

・チェキ風カード 後編セット

・複製写真 1種 ※仕様・特典は変更となる可能性がございます。

◾️ライブBlu-ray & DVD『トゲナシトゲアリ 5th ONE-MAN LIVE “鳴動の刻”』

発売日：2026年3月11日（水）

購入：https://togenashitogeari.lnk.to/meidou_no_toki 形態：Blu-ray UMXK-1134 / DVD UMBK-1349

価格：Blu-ray 8,800円 / DVD 7,700円（税込）

仕様：デジジャケット仕様 / 三方背スリーブケース ▼収録内容

名もなき何もかも

極私的極彩色アンサー

傷つき傷つけ痛くて辛い

黎明を穿つ

偽りの理

気鬱、白濁す

理想的パラドクスとは

運命に賭けたい論理

サヨナラサヨナラサヨナラ

爆ぜて咲く

雑踏、僕らの街

空の箱

空白とカタルシス

蝶に結いた赤い糸

視界の隅 朽ちる音

闇に溶けてく

声なき魚

運命の華

誰にもなれない私だから

＜アンコール＞

渇く、憂う

生きて生きてゆく ▼封入特典

・5th ONE-MAN LIVE “鳴動の刻” ビハインド映像

・トレーディングカード (ライブ入場特典ステッカー絵柄/全5種よりランダム1種) 封入

・トゲナシトゲアリ ワンマンライブ2026チケット最速先行抽選申し込み券封入 (対象公演は後日発表) ▼メーカー特典

ライブ音源CD 「視界の隅 朽ちる音」 (トゲナシトゲアリ 5th ONE-MAN LIVE “鳴動の刻” より)