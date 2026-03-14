大阪限定グッズも登場！ ピングー「PINGU(TM) SHOP OSAKA」

記事ポイント なんばマルイ6階にピングーの期間限定ショップがオープン2026年3月14日（土）から大阪限定デザインのグッズを販売2,000円以上購入でポストカード、3,300円以上でショッパーのノベルティを用意 なんばマルイ6階にピングーの期間限定ショップがオープン2026年3月14日（土）から大阪限定デザインのグッズを販売2,000円以上購入でポストカード、3,300円以上でショッパーのノベルティを用意

ソニー・クリエイティブプロダクツが、スイス生まれのキャラクター「ピングー」の期間限定ショップ「PINGU(TM) SHOP OSAKA」を大阪なんばマルイ6階でオープンします。

2025年に誕生45周年を迎えたピングーの大阪限定デザインのグッズが登場し、購入特典のノベルティも用意されています。

ピングー「PINGU(TM) SHOP OSAKA」

場所：なんばマルイ6階パイレーツ・ファクトリー・ギフツ所在地：大阪府大阪市中央区難波3-8-9期間：2026年3月14日（土）から終了日未定営業時間：11:00〜20:00

ソニー・クリエイティブプロダクツは、スイスの映像作家オットマー・グットマンが生み出したストップモーション・アニメーション「ピングー」のマスターライセンスを保有しています。

1980年に「ピングー」の原型となるテストフィルムが制作されてから2025年で45周年を迎え、今回の期間限定ショップはその節目にあたる企画となっています。

大阪なんばマルイ6階パイレーツ・ファクトリー・ギフツに出店し、大阪限定デザインのグッズを販売します。

たこ焼き風の帽子をかぶったピングーが描かれたカードなど、大阪らしい遊び心のある意匠のグッズが揃っています。

ノベルティとして、税込み2,000円以上の購入でポストカードが、税込み3,300円以上の購入でショッパーがプレゼントされます。

ピングーは、スイスの映像作家オットマー・グットマンが生み出したキャラクターで、2025年に誕生45周年を迎えています。

大阪限定デザインのグッズは、なんばマルイ6階のショップで実際に手に取って確認できます。

ノベルティとして、2,000円以上の購入でポストカード、3,300円以上でショッパーが用意されています。

ピングー「PINGU(TM) SHOP OSAKA」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「PINGU(TM) SHOP OSAKA」はどこで開催されていますか？

大阪府大阪市中央区難波3-8-9のなんばマルイ6階パイレーツ・ファクトリー・ギフツで開催されています。

Q. 購入特典のノベルティの条件を教えてください。

税込み2,000円以上の購入でポストカード、税込み3,300円以上の購入でショッパーがプレゼントされます。

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