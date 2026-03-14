◇オープン戦 ヤクルト０―４オリックス（2026年3月14日 神宮）

昨季限りで現役引退したヤクルト川端慎吾2軍打撃コーチ（38）が引退試合に出場。試合後には引退セレモニーが行われた。

「2番・DH」で出場した打席は4打数ノーヒットに終わったが、9回2死から池山監督のはからいで、新人当時のポジションである遊撃の守りに就いた。

川端コーチは「いや、もう本当に急だったんで。何も考えずに“はい！”って言って守りに行った感じだったんで」と振り返った。

実際に守備に就くと「すごく懐かしい感じがして“あ、ここから始まったんだな”っていう風に……。あそこでまず第一陣というか、涙が来ましたね」と感じたという。

そして、来田の打球が小飛となって飛んで来た。

「もうちょっと高かったら（センターに）任せようと思ったんですけど、“これぐらいなら行ける！”と思って。ちょっと積極的に声出して取りに行きました。はい」

捕球した瞬間、満員の球場から大歓声が沸き起こった。

川端コーチは「ずっと、子供の頃からずっとショート守ってましたし。ショートが一番苦しい、辛い思いもしてるんで。すごく練習しましたし。厳しいことはやっぱり全部ショートの時だったんで、いろんなこと思い出しました」と振り返った。