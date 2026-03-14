◇明治安田J1百年構想リーグEAST第6節第1日 東京V 1―0 浦和（2026年3月14日 MUFGスタジアム）

東京Vが絶妙の試合運びで浦和に勝って連敗を2で止めた。前半14分に中盤でMF斎藤功佑（28）からパスを受けたMF森田晃樹（25）がゴール前にいたFW染野唯月（24）に縦パスを通すと、DFの間で受けた染野が左足でゴール右に決めて先制、この1点を固い守備で守り抜いた。

旧国立競技場で勝ったのはJ2時代の13年9月19日の群馬戦で2−1で勝利して以来、J1公式戦に限れば08年8月23日にFC東京に2−1で勝って以来6412日ぶりだ。

染野は「いいボールが来て、決められてよかった。相手から逃げる動きがうまくできた。いい形でボールが奪えて、いいときに点が入った」と振りかえる。今季6試合で3点目だが、「点を取って勝てたのがよかった」と続けた。

絶妙のパスでアシストした森田も「パスをもらったタイミングでソメが動いているのが見えた。うまく合わせられた。狙ってと言うか感覚で蹴ったが、思った以上にいいボールが行った」とあうんの呼吸を明かす。城福浩監督（64）も「後半は相手が強烈な個を持った選手が入ってきたが、耐えながらできた。2点目取れればよかったが、ボールに食らいついて気迫で抑えた」と、振り返った。