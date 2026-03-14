パーキングエリアで、帰宅拒否するワンコＶＳ飼い主さんの攻防戦がスタート。2人の姿をカメラに収めたら、カッコよくポーズを決めているかのような写真が撮れて…？ 投稿は記事執筆時点で59万8000回以上表示され、「可愛いw」「おもろすぎる笑」「まさしく奇跡の瞬間！」といった声が寄せられています。

【動画：犬を『パーキングエリア』に連れて行った結果→帰りたくないと駄々をこねて…奇跡的な『カッコよすぎる一枚』】

ワンコがパーキングエリアで帰宅拒否

TikTokアカウント「wagamamashiba」に投稿されたのは、柴犬の「りく」ちゃんをパーキングエリアに連れて行った時に撮影された一枚の写真。りくちゃんはパーキングエリアが気に入ったのか、帰ろうとしたら「車に乗りたくない！」と飼い主さんの足にしがみついて駄々をこね始めたそう。

飼い主さんが「ほら、行くよ」とばかりに右側に体を傾けると、「やだ！」と左側に体を傾けて二本足で立つりくちゃん。そのお手々は飼い主さんのふくらはぎに添えられ、上手く体を支えていたとか。

奇跡の一枚に爆笑！

その瞬間にシャッターを切った結果、2人が体をクロスさせてカッコよくポーズを決めているかのような、奇跡の一枚が誕生！今にも踊り出しそうなナイスポージングに、思わず笑ってしまいます。

ちなみにりくちゃんはキリッとしたお顔で、しっかりカメラの方を見ていたとか。ポーズだけでなくカメラ目線と表情までバッチリ決める、まるでアイドルの鑑のようなりくちゃんなのでした。

この投稿には「なにいい感じのポーズになってんだよｗ」「カメラ目線なのがプロ意識強め」「平成のアイドルかな？笑」「トレンディエンジェルだ！」「ジョジョ立ちみたい」といったコメントが寄せられ、爆笑する人が続出することとなりました。

ワンコと飼い主さんは名コンビ

りくちゃんと飼い主さんはとても仲良しで、飼い主さんがぴとっと寄り添うとりくちゃんは嬉しそうなお顔をするのだとか。また飼い主さんが寝ている姿を、りくちゃんがじーっと見つめていることもあるそう。2人が相思相愛の名コンビだからこそ、パーキングエリアで奇跡の一枚が撮れたのかもしれませんね！

りくちゃんの可愛い姿や飼い主さんとの微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「wagamamashiba」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「wagamamashiba」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。