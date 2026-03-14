仲良く重なり合って眠っている2匹のワンコたちですが、片方がとんでもない表情になっていて…？衝撃的な寝顔に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で85万6000回再生を突破。「最高ｗ」「愛おしい」「笑いが止まりません」といった声が寄せられています。

【動画：重なり合って眠る二匹の犬→寝顔を見てみると…想像を超える『衝撃の表情』】

重なり合って眠るワンコたち

Instagramアカウント「lemnano」に投稿されたのは、カニンヘンダックスフンドの「なの」ちゃんと「れむ」君がママさんの腕枕で眠る光景です。なのちゃんはママさんにぴとっと寄り添って仰向けに寝転び、れむ君はなのちゃんのおでこにあごを乗せてウトウト…。2匹が仲良く重なり合って眠っている光景は、あまりにも尊いです。

しかし注目すべきは、2匹の体勢ではなく表情。れむ君はとても穏やかな表情で気持ち良さそうに眠っているのですが、なのちゃんは…？

衝撃的な寝顔に爆笑！

なんとなのちゃんは白目をむき、お口を開けて歯を見せながら眠っていたとか！しかもよく見ると下の前歯が1本なくて、まるで乳歯が生え変わる時期の子どものよう…。まさかの衝撃的な寝顔に、思わず笑ってしまいます。

どうやられむ君があごを乗せているせいでおでこの皮膚が引っ張られた結果、このような表情になってしまったようですが、なのちゃんは全く気にせずに爆睡し続けていたとのこと。その完全にリラックスして無防備に寝ている姿を、ママさんはとても愛おしく感じたそうですよ。

この投稿には「可愛すぎるｗ」「ほっこり…と思ったら爆笑でした！」「ホラー過ぎるｗ」「めっちゃ安心してる証拠ですね」といったコメントが寄せられています。

同じ表情で眠っていることも

なのちゃんとれむ君はとても仲良しで、日頃から寄り添って眠っていることが多いそうです。なんと2匹揃ってお口をぽかーんと開けて、同じ表情で寝ていることも！ちょっぴりお間抜けな寝顔は愛嬌たっぷりで、見ているだけで癒されます。

これからも2匹は仲良しで可愛い姿や個性的な寝顔を披露して、たくさんの人に笑顔を届けてくれることでしょう。

れむ君＆なのちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「lemnano」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「lemnano」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。