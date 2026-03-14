人間のように寂しがるわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で59万2000回再生を突破し、「代わりに行きたい」「表情が人間みたい」「こんな悲しい顔するんだ…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：語学教室にいる超大型犬→『今日はお休みで生徒は来ない』と伝えた結果…切なすぎる『人間のような反応』】

生徒さんが急遽お休みに…

TikTokアカウント「mint__0604」の投稿主さんは、グレート・ピレニーズの『ミント』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。投稿主さんの家では、語学教室を営んでいるそう。ミントちゃんは、教室に通う生徒さんたちとの交流が大好きなのだといいます。

そんなある日、来るはずだった生徒さんが急遽お休みに。生徒さんが来るのを待ちわびていたミントちゃんは、投稿主さんの様子を見に来たそうです。

不安そうな表情のミントちゃんに、「お休みだって」「ないない」と説明する投稿主さん…。すると、ミントちゃんは、哀しそうな顔で「フウ…ン」とため息をついたのでした。

残念そうな後ろ姿にキュン

生徒さんが来ない現実を受け入れられないミントちゃんは、哀しそうな顔で投稿主さんを見返しました。「楽しみだったんだよね」「また来週だね」と寄り添うと、なんとか納得した模様。投稿主さんに近づき、頭を撫でてもらったといいます。

諦めて肩を落とすミントちゃんですが、その後ろ姿は一目で分かるほど残念そう…。重い足取りで、部屋から出て行ったそうです。切なさ溢れる姿から、いつも生徒さんに優しくしてもらっていることが伝わるのでした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「本当に楽しみにしてたんだね」「切ない顔がまた可愛い」「週10で通います通わせてください」などさまざまなコメントが寄せられました。こんなに可愛いわんこがいる語学教室なら、毎日でも通いたくなりますね♪

襖から顔を出した理由

別の日には、まったく違う理由で寂しがるミントちゃんの姿も紹介されました。在宅時、視線を感じた投稿主さんが襖の方を見てみると…。襖の隙間から、チラッと覗くミントちゃんの姿があったそうです。

実は、ミントちゃんは雪が降るのを待ちわびていたそう。いくら窓の外を眺めても雪が降らないため、哀しくなって投稿主さんの様子を見に来たのでした。大好きなものを待つときは、いつだってちょっぴり切ない表情を浮かべるミントちゃんなのでした♡

TikTokアカウント「mint__0604」には、ミントちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「mint__0604」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。