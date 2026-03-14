浜崎あゆみのアリーナツアー『ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-』が、4月8日より有明アリーナからスタートする。浜崎は、ツアーに向けてのリハーサルショットを自身のInstagramに投稿している。

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浜崎は「【 Scapegoat 】 2週目のリハが一瞬で過ぎ去り、そんなこんなしてるうちに初日まで1ヶ月切った」「うそやん」「しっかし、これかなり！！皆があっと驚くあまりにも壮大で荘厳で残酷で甘美で攻め攻めな世界へと着々と仕上がって来てます」と明かしながら、「頭と身体がガタガタだからか、最近リカバリー機器ばっかりネットで見てて」「本格的なリカバリールームを作ろうかと真剣に考えてる、相変わらずなわたしである」と綴っている。

村上隆とCASETiFYがコラボレーションした「FLOWERS BLOOM」コレクションのiPhoneケースが印象的なキャミソール姿のセルフィーをはじめ、車内で愛犬を抱いたツーショット、スタジオで浜崎がツアータイトルである「SCAPEGOAT」と書かれたTシャツを着ているショットも収められている。

（文=リアルサウンド編集部）