ロス五輪世代のU-21日本代表、「中東情勢の緊迫化」でトルコ遠征中止。アルバニア、セルビアとの対戦を予定していた
日本サッカー協会は３月14日、U-21日本代表のトルコ遠征を中止すると発表した。
大岩剛監督が率い、ロサンゼルス五輪出場を目指すU-21日本代表は、３月27日にU-21アルバニア代表、同30日にU-21セルビア代表とトルコのアンタルヤで対戦する予定だった。
中止の理由は「中東情勢の緊迫化」で、「トルコ遠征の代替活動につきましては、現在調整中のため決まり次第、お知らせします」としている。
なお、大岩監督は１月21日に対戦カードを発表した際、次のようなコメントを寄せていた。
「３⽉にアルバニア、セルビアと対戦することが決まりました。2027年に⾏なわれるUEFA U-21欧州選⼿権の開催国として現在、強化している両国との対戦は、我々にとっても大きな経験となります。また、現在参加しているAFC U23アジアカップで得た経験値に加えて、ヨーロッパのチームと対戦することにより、フィジカル、パワーが持ち味のヨーロッパの基準を知るだけでなく、選⼿個々のレベルアップができる貴重な機会となります。この２試合を通じてさらに成⻑できるよう、しっかりと準備したいと思います」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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大岩剛監督が率い、ロサンゼルス五輪出場を目指すU-21日本代表は、３月27日にU-21アルバニア代表、同30日にU-21セルビア代表とトルコのアンタルヤで対戦する予定だった。
中止の理由は「中東情勢の緊迫化」で、「トルコ遠征の代替活動につきましては、現在調整中のため決まり次第、お知らせします」としている。
なお、大岩監督は１月21日に対戦カードを発表した際、次のようなコメントを寄せていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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