ロス五輪世代のU-21日本代表、「中東情勢の緊迫化」でトルコ遠征中止。アルバニア、セルビアとの対戦を予定していた

ロス五輪世代のU-21日本代表、「中東情勢の緊迫化」でトルコ遠征中止。アルバニア、セルビアとの対戦を予定していた