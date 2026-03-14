新上五島町で、バイオ関連事業を営むベンチャー企業。

その研究拠点は、廃校になった中学校です。

島の恵みを世界に届けます。

【NIB news every. 2026年2月27日放送より】

去年10月、長崎市で開かれた商談会。

全国から集まった約130社のバイヤーに、86の県内事業者が商品をアピールしました。

（バイヤー）

「作った分は全部売れるような？」

（ブルーサイエンティフィック新上五島 長尾 宣夫さん）

「まだもっと作れる。使う量が少ないので」

新上五島町から出展していた『ブルーサイエンティフィック新上五島』最高技術責任者の長尾 宣夫さん。

（ブルーサイエンティフィック新上五島 長尾 宣夫さん）

「島でやっているので、こういう場所で口で説明できるのはいい機会。

何社かの人に説明できたので、満足のいく商談会になっている」

販売するのは、鮮やかなオレンジ色で2層式の化粧水とクリーム。

発売から2年で累計1万個を販売している、島の恵みが詰まった “オーガニックコスメ” です。

◇研究拠点は廃校の校舎

長崎市から高速船で約1時間半ほど。

海と緑豊かな五島列島の北部に位置する、新上五島町。

『ブルーサイエンティフィック新上五島』が拠点を構えるのは…

“廃校” になった校舎です。

（ブルーサイエンティフィック新上五島 長尾 宣夫さん）

「どうぞお入りください。見て分かる通り、昔の靴箱がそのままになっている」

2018年に閉校した旧北魚目中学校を、まるごと研究施設として使っています。

ここで扱うのは「微細藻類」。

海や川に生息する植物プランクトンで、タンパク質や栄養を豊富に含むことから、次世代の資源として期待されています。

培養が行われている「フコキサンチン」は、美容や免疫の向上に効果があるとされ、“高付加価値”機能性原料として、国の内外の大学で研究されてきました。

しかし、高価な設備が必要なことや大量生産の難しさが課題に。

（ブルーサイエンティフィック新上五島 長尾 宣夫さん）

「配管の材料とかパイプとか、ホームセンターに売っているようなもの」

長尾さんらは、ビニール製の装置や手に入りやすい材料で生産する技術を開発。

設備の価格を従来の100分の1に抑えることに成功しました。

研究を行うのは、理科室。

培養を試すのが調理室。

職員室を社員のオフィスとして利用し、校長室は応接室へ様変わり。

いたるところに、学校時代の面影が残ります。

（ブルーサイエンティフィック新上五島 長尾 宣夫さん）

「ここが技術室。さっきの材料を使って、ここで物を組み立てる。

黒板などもあるので、何センチとか、やっぱりここ長すぎたよねとか、自分たちでできる。

学校ならではというか、教室が何個もないと、こういう形では使えない」

校舎の目の前に広がるのは、美しい海。

海水のくみ上げが簡単なことも、旧北魚目中学校を選んだ理由だといいます。

◇島の新たな産業として雇用創出につなげる

最高技術責任者として働く長尾さんは、以前マレーシアの大学で10年間微細藻類を研究。

現地の上司から新たな産業づくりを目指す新上五島町を紹介してもらい、8年前、事業に取りかかりました。

（ブルーサイエンティフィック新上五島 長尾 宣夫さん）

「私は元々長崎とは縁がなかったが、来て1年目から地元の人から釣りに誘ってもらったり、温かく歓迎していただいている」

雇用の創出につなげようと社員10人のうち、技術者2人以外は地元出身です。

（新上五島町出身 大川 有美さん）

「今、島の人口はどんどん減っていってるので、こういうところを活用して新たな産業が生まれることはみんな喜んでいるのかなと思う。

私自身もまさかここで新しい商品を生み出すようなことに携われると思っていなかったので、とてもうれしく思っている」

島の新たな産業に協力したいとほかの企業で働きながら、会社をサポートするメンバーも。

（地元のスーパーマーケット取締役 中村 千織 営業部長）

「本業が地場のスーパー。長崎市内、県内、全国にしても上五島を広げるっていうのでは同じ」

新上五島町の人口は、2005年は2万6000人あまり。

しかし この20年間で、3割以上減少し、去年は約1万6000人に。

急速な少子化により、町内の12校が廃校となっています。

長年、島の若者から魅力的な職場を求める声が上がっていたこともあり、町は『ブルーサイエンティフィック新上五島』に期待しています。

（石田 町長）

「簡単に日本を代表するような事業を、この小さな島から作るというのは難しいが、やはり夢は大きく持って。

そこをみんなが力を合わせて一歩ずつ進めていって、まずは数億円規模の会社の売上といったところからスタートして、そこからもう一段階、二段階進めるようになれば」

（ブルーサイエンティフィック新上五島 長尾 宣夫さん）

「ここでしかできない、魅力的な研究施設、会社に成長するような方向に今、動いている。もう少しお時間いただきたい」

◇西の果ての離島から、目指すは世界

海の恵みを活用し離島から世界へ。

（ブルーサイエンティフィック新上五島 長尾 宣夫さん）

「上五島全体に貢献できるレベルでは、まだない。

ご当地コスメではなくて、全国や世界に通用するものを作っていきたい」

輝かしい島の未来へ、上五島発のベンチャー企業の挑戦は続きます。

『ブルーサイエンティフィック新上五島』の商品は3月から、五島市のラグジュアリーホテル「五島リトリートray」の公式アメニティとして採用されるということです。