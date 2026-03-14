45歳もの年の差婚で話題となったおふたりも、今年で結婚16年目。今も変わらずラブラブで、加トちゃんへの愛情は増すばかりとか。「私の趣味は加藤茶です」と言い切る綾菜さんに加藤家の日常を届けていただきましょう。

【写真】加藤茶の妻・綾菜も4万円分購入! 可愛すぎるドリフグッズ

2月20日から東京で開催された「結成60周年記念ザ・ドリフターズ展」のお手伝いに行ってきました! 朝が早かったので、加トちゃんは楽屋で爆睡。なので、高木ブーさんと朝ごはん食べながら雑談をしました。

ブーさんは裁縫が得意で、手作りの帽子などを見せてくれました。93歳になるとは思えないくらい器用で、何でも手作りしちゃいます。しかも絵も得意でいろいろ描いてプレゼントもしてくれます。本当の娘のように可愛がってくださり感謝しかないです。

夫婦で初となる舞台

ドリフ展も、寒い中たくさんのファンの方々が来場くださって、大盛況でした。私も自腹でドリフグッズを購入。4万円分購入しました（笑）。同じのがあってもどうしても欲しくなります。加トちゃんのぬいぐるみもバッグにつけて推し活していますよ。友人にはハンカチを購入。本当に可愛い♪

ドリフ展の後は、私の母とおばあちゃんが広島から来ていたので合流し、おばあちゃんの誕生日会をしました。元気に笑う加トちゃんと、優しく見守ってくれるおばあちゃん。実は2人の誕生日は同じなんです。

私にとっての「最強のヒーロー」2人が同じ日に生まれた奇跡に、今年も心から感謝して、盛大にお祝いしました。中華料理のコースもペロリと完食。タピオカミルクティーも飲んで、とっても元気な2人でした。

もうひとつ、私にとって特別な楽しみがありました。それは、友人である氷川きよしさんの舞台を見に行ったことです。客席から見る姿は、本当にキラキラしていて神々しいほど。パワフルな歌声とパフォーマンスを見ていると、自然に力が湧いてくるんです。舞台の後のショーで美空ひばりさんのカバーを歌ってくれたんですが、加トちゃんは大好きな曲ばかりで興奮したのか、鼻血を出すというハプニングもありました（笑）。

終演後、楽屋で本人に会いに行くと、いつもの優しい笑顔に戻って迎えてくれました。舞台の上で輝く友人の姿に、たくさんのパワーを頂きました。やっぱり舞台は最高! 実は来月、私たちも夫婦で初となる舞台をやるのです……。一生懸命頑張ろうと思いました。

花粉症の時季になりましたね。花粉症、本当につらいですよね。食生活で花粉症を緩和するには、「腸内環境を整えて免疫の暴走を抑えること」と「炎症を抑える栄養をとること」がカギといわれています。免疫細胞の6割が腸に集中しているので発酵食品やごぼう、れんこん、海藻、きのこ類などをとることをおすすめします。

私のYouTubeで紹介している「かぼちゃときゅうりの腸活サラダ」はヨーグルトを使っているので、ぜひまねしてみてくださいね!

かとう・あやな●2011年に加藤茶と結婚。夫を支えるため「介護職員初任者研修」、「介護福祉士実務者研修」を修了。