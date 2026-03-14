3月14日、中山競馬場で行われた桜花賞トライアル・アネモネステークス（L・芝1600m）は、津村明秀騎乗の2番人気、ディアダイヤモンドが3馬身差の完勝。鮮やかな抜け出しで、桜花賞への優先出走権を獲得した。

1着 ディアダイヤモンド

津村明秀騎手

「スタートも良かったです。気性も良い子なので思い通りのポジションでレースを進める事が出来ました。最後まで良い手応えでしっかり脚を使ってくれて突き放してくれましたね」

レース結果、詳細は下記のとおり。

3月14日、中山競馬場で行われた11R・アネモネステークス（L・3歳オープン・芝1600m）は、津村明秀騎乗の2番人気、ディアダイヤモンド（牝3・美浦・手塚貴久）が快勝した。3馬身差の2着にルールザウェイブ（牝3・美浦・宮田敬介）、3着に1番人気のバルボアパーク（牝3・美浦・田中博康）が入った。勝ちタイムは1:32.7（良）。

アネモネS・ディアダイヤモンドと津村明秀騎手

鮮やかな抜け出し

津村明秀騎乗の2番人気、ディアダイヤモンドが鮮やかな抜け出しを見せて快勝。オープン初勝利を飾った。道中は好位4、5番手馬群の中で折り合いよく追走。直線でもスムーズに外へ持ち出し、力強く坂を駆け上がると後続を3馬身突き放す完勝劇。桜花賞へ名乗りを挙げた。このレースの1、2着馬には桜花賞への優先出走権が与えられる。

ディアダイヤモンド 4戦2勝

（牝3・美浦・手塚貴久）

父：サートゥルナーリア

母：スカイダイヤモンズ

母父：First Dude

馬主：インゼルレーシング

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 ディアダイヤモンド

2着 ルールザウェイブ

3着 バルボアパーク

4着 ファンクション

5着 スマイルカーブ

6着 ベルサンローラン

7着 メイショウハッケイ

8着 ランプローグ

9着 リアライズリバティ

10着 ルージュダリア

11着 ヴァリスマリネリス

12着 ナイスプレーアスク

13着 ヘルモソブレード

14着 フェアリーライズ

15着 エピッククイーン

16着 ホワイトオーキッド