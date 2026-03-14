西武は14日、ベルーナドームで開催する7月22日〜23日の日本ハム戦と、7月24日〜26日のソフトバンク戦の5試合を、ファッションブランドVARZARとコラボレーションした「VARZAR×LIONS コラボレーションシリーズ」として開催すると発表した。

3月14日に行われた史上最大級のファッションフェスタ「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」で、大人気アイドルグループCUTIE STREETに「VARZAR×LIONSコラボレーションユニフォーム」をランウェイで着用してもらい、シリーズの開催を発表した。

開催初日の7月22日には、CUTIE STREETがセレモニアルピッチに登場するほか、試合前のミニライブでは人気曲を披露。また、7月25日の福岡ソフトバンクホークス戦では、一部の座席を除く来場者全員に「VARZAR×LIONSコラボレーションユニフォーム」を配布する。

今回コラボしたVARZARは、20代の女性に人気を集める韓国・ソウル発のファッションブランド。キャップやバケットハットなどを主力商品としており、多くの韓国アイドルや芸能人などが愛用していることから、若い世代を中心に多くの支持を集めている。シンプルなデザインで普段のコーディネートに取り入れやすく、野球観戦にもアクセントとしてVARZARのアイテムがぴったりであることからコラボが実現した。

▼ CUTIE STREET コメント

「初めまして、私たちCUTIE STREETです！この度、TGCのランウェイにて、「VARZAR×LIONS コラボレーションユニフォーム」をCUTIE STREETが着用させていただきました！きゅーすとらしく、CUTIEな着こなしをお届けできたと思います。そして、7月22日（水）はベルーナドームで行われる試合のセレモニアルピッチにも登場します！ミニライブもさせていただくので、遊びにきてくれるとうれしいです。初めてのセレモニアルピッチでドキドキしているのですが、、、精一杯務めさせていただきますので、球場でお待ちしています！」