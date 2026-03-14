＜大相撲三月場所＞◇七日目◇14日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】ベテラン実況も驚愕の珍しい結末

ベテランの関脇力士が、持ち前の馬力を生かし相手力士を一気に土俵際へ。しかしその直後、予期せぬ事態が発生。背後にいた行司と激突。その拍子に行司が土俵下へ弾き飛ばされる不測の事態に、実況が「行司に助けられた」と思わず絶叫。館内が騒然とする中での劇的な幕切れに「行司吹っ飛んだ」「珍しいものみた」と驚愕のコメントが殺到した。

関脇・高安（田子ノ浦）が、前頭四枚目・大栄翔（追手風）を突き出して6勝目（1敗）を挙げ、1敗を死守した一番でのこと。

立ち合い、左を差しに鋭く踏み込んだ高安は、終始凄まじい圧力をかけて前に出た。対する大栄翔は後退を余儀なくされ、土俵際へと追い込まれる。そのまま押し出されるかと思われた次の瞬間、大栄翔の背後にいた行司の木村晃之助に激突。晃之助が弾き出されるように土俵の外へ転落する衝撃的なシーンが展開された。

この事態に、実況を務めた元NHKの藤井康生アナウンサーは「あぁ！ 行司に助けられた」と驚きの声を上げたが、高安は勢いを止めることなく、体勢の崩れた大栄翔を力強く突き出した。晃之助は脱げた草履を土俵の上に残したまま転落したものの、すぐさま土俵に戻り軍配を上げた。

取組後、藤井アナは「晃之助が後ろで（大栄翔の）背中を押したような形になりましたが、そのまま高安が攻め続けました」とその状況を解説。これに対し、解説の元横綱・若乃花の花田虎上氏は「これはね…大栄翔も行司さんに当たったことで心引けたというか、ちょっとやりにくいですよね」と力士の心理を代弁しつつ、「高安の攻めですよ」と厳しい攻めを徹底した高安を称賛した。ABEMAの視聴者からは「行司さんアブナイ」「行司吹っ飛んだ」「行司に救われかけたw」といった声が相次いで寄せられた。なお、敗れた大栄翔は4敗目（3勝）を喫した。（ABEMA／大相撲チャンネル）