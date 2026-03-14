【TGC】山下美月、美しさと気品際立つ圧巻ランウェイ「爆イケ」「オーラが半端ない」
元乃木坂46で俳優の山下美月が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。洗練されたジャケットスタイルを披露し、その圧倒的な美ぼうで会場を圧倒した。
【全身ショット】素敵！シンプルなパンツコーデで登場した山下美月
山下は、シャツにダークトーンのジャケットをレイヤードし、グレーのボトムスを合わせた落ち着いた着こなしで登場。ランウェイでは、凛とした眼差しを真っ直ぐに向け、一歩一歩に気品をにじませるウォーキングを披露した。
配信を見たファンからはSNSで「ビジュ良すぎる」「超絶かっこよかった」「久々のTGCでも爆イケ美月さんで最高」「オーラが半端ない。めちゃくちゃかっこよすぎる」などの声が寄せられた。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【全身ショット】素敵！シンプルなパンツコーデで登場した山下美月
山下は、シャツにダークトーンのジャケットをレイヤードし、グレーのボトムスを合わせた落ち着いた着こなしで登場。ランウェイでは、凛とした眼差しを真っ直ぐに向け、一歩一歩に気品をにじませるウォーキングを披露した。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。