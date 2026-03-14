俳優でファッションモデルの梶原叶渚が3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING / SUMMER」（以下、TGC 2026）に出演。美脚あらわな姿に「こんな細い脚見たことない」などと驚きの声が寄せられた。

【画像】細い美脚あらわな梶原叶渚（全身姿も）

「yutori STAGE」の「HTH」ブロックに登場した叶渚は髪の毛をアップにまとめ、明るい表情を浮かべながら元気にランウェイを闊歩。赤い上半身の衣装がエネルギッシュな印象をより際立たせている。

ショートパンツから美脚あらわ

一方、デニム地のショートパンツからは叶渚のほっそりとした“圧倒的美脚”が確認でき、その姿に視聴者は「こんな細い脚見たことない」「ほそいね〜」「かわいい！」「美脚だな」などと驚きの声をあげていた。

なお、この日のイベントには叶渚の父であるカジサックことキングコング・梶原雄太がシークレット出演し、叶渚と共にランウェイを歩き、親子共演が話題となった。

叶渚は芸能事務所「スターダストプロモーション」に所属。2024年に俳優業をスタートさせ、テレビ朝日系「スカイキャッスル」、NHK夜ドラ「柚木さんちの四兄弟。」などに出演。また「Seventeen」専属モデルも務めるなど、多方面で活躍している。

「TGC 2026」のテーマは「OUR CANVAS」。イベントに関わるすべての人が、TGCという大きなキャンバスにそれぞれの色を重ね、唯一無二の物語を描き出し、最⾼のアートピースを共に創り上げていくという願いが込められている。様々なモデル・タレントがランウェイを歩いた他、CUTIE STREETなどがライブパフォーマンスを行った。MCを務めるのはEXIT、鷲見玲奈フリーアナウンサー。



（マイナビ TGC 2026 S/S / ABEMA SPECIALチャンネルより）