「SixTONES」の田中樹（30）が14日放送のTOKYO FM「川島明 そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演。いまだに事務所に入るきっかけとなったオーディションの「合格」をもらっていないと明かした。

田中は中学生になると同時に事務所入所したが、「本当に興味がなかったんです。中学校に入った瞬間野球部に入ったんですけど、4月20日がオーディションだったんです。興味がない中、“オーディション応募したから”って母親に言われて」と語った。

だが「目立ちたがり屋ではあったんで“俺、アイドルになるんだ”って言いふらしてはいて。そのまま、気付いたら始めていて。なんで野球部も2回しか出れずに。そのくらい自分の中では、このまま中学生活は野球をやってって思っていた。アイドルをやるって感覚はなかった」と説明した。

「Hey! Say! JUMP」のライブのリハーサルが最初に出たライブだったが、田中は「いまだにオーディション受かりましたって言われていない」と言う。「合格とか何も言われず、次はこのハーサルに来て、みたいな感じで呼ばれる」とし、「現場叩き上げみたい 怒られたくないから、一生懸命覚えて出る。ほめられたらうれしくなる。を繰り返すんですよ。必死に必死にとりあえずやっていくって感じでした」と過ごしていると、1カ月後にジュニアとして出演が決まったという。

それでも「明確にジュニアかもわかっていなかったです。君はこれからジュニアだよとも言われていないんで」とし、「SixTONES」のメンバーとして6周年を迎えた今でも「まだ、いまだにオーディション受かりましたって言われていないです。まだ試されている可能性もある。合格だよって明確なラインはないんです」と苦笑していた。