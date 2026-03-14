【「働いてないし、ヒマでしょ？」】自己中を反省「自覚が足りなかった…」＜第17話＞#4コマ母道場
子育てにはたくさんの楽しさや嬉しさがある一方で、大変なことも少なくありません。3人の子どもを育て上げることは、まさに大仕事と言えるでしょう。今回の主人公は、そんな役目を果たした3児の母。子育てを終え、これからは自分の人生を楽しもうと考えていた矢先、娘からあるお願いをされることになります。
第17話 反省の言葉
【編集部コメント】
お義母さんに諭されたミユさん、しっかりと反省して素直に謝ることができましたね！ コウスケさんも怒られてから、親になる自覚が足りなかったと反省したようです。それからは子育てについて積極的に調べたり、復帰後どう夫婦で協力してやっていくか主体的にプランを考えてくれるようになりました。サトミさんもこれで一安心ですね。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび
第17話 反省の言葉
【編集部コメント】
お義母さんに諭されたミユさん、しっかりと反省して素直に謝ることができましたね！ コウスケさんも怒られてから、親になる自覚が足りなかったと反省したようです。それからは子育てについて積極的に調べたり、復帰後どう夫婦で協力してやっていくか主体的にプランを考えてくれるようになりました。サトミさんもこれで一安心ですね。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび