『JJ』（光文社）による音楽とファッション＆トークイベント「JJ50th Anniversary Fest 2026」が4月18日（土）・19日（日）の2日間ぴあアリーナMMにて開催される。

【画像】『JJ』による音楽とファッション＆トークイベントが開催

4月18日（土）に実施される、映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』スペシャルコラボステージに、映画出演俳優から水上恒司、福士蒼汰、オム・ギジュン、ヒコロヒー、長谷川慎、井内悠陽の出演が決定。監督の内田英治と共に、初出し映像やスペシャルトークを通して本作の魅力を存分にお届け。映画主題歌を担当するTHE RAMPAGEが、主題歌『BLACK TOKYO』とSecondary Theme Song『Maverick』を初披露。

4月19日（日）のプレオープニングアクトには“頑張るすべての人”を応援する「SKYMARK Official FIGHT SONG CONTEST」にて楽曲「ブルースラスト」が最優秀賞を受賞した花奏拓実が出演。人気キャラクターのゲスト出演も決定。クリエイター・ももにくすによる「存在しない教育番組」をコンセプトにした動画コンテンツ「教育番組」からタマが登場する。現在受付中チケットの「プレリザーブ【先行抽選】」は3月17日（火）23:59まで。オフィシャル先行で全席指定をご購入済みの方が対象の「アップグレード2次受付」は3月15日（日）23:59までとなっている。

JJ50th Anniversary Music Fest【MC】※五十音順狩野英孝／ヒコロヒー【アーティスト】※五十音順プレオープニングアクト：ALL INオープニングアクト：LUN8ライブアーティスト：iKON／QWER／THE RAMPAGE／≒JOY／MIYEON （i-dle）／RYOKI MIYAMA／WILD BLUE【映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』スペシャルコラボステージ】内田英治（監督）／水上恒司／福士蒼汰／オム・ギジュン／ヒコロヒー／長谷川慎／井内悠陽【ゲスト】タマ（教育番組）2026年4月19日（日）開場14:00／開演15:00

JJ50th Anniversary Final Party【MC】※五十音順アレン様／森本晋太郎（トンツカタン）【アーティスト】※五十音順プレオープニングアクト：花奏拓実／BLANC PEARLオープニングアクト：AMEMIYA／ヘラヘラ三銃士ライブアーティスト：adieu（上白石萌歌）／CANDY TUNE／CUTIE STREET／Kep1er／CHEMISTRY／GPP／Juice=Juice／SWEET STEADY／CHANSUNG（2PM）／PUFFY【モデル】※五十音順アレン様／板倉可奈／イ・ナウン／井上玲音／遠藤彩加里／小川奈々子／奥田彩友／賀来千香子／菊川リサ／ギャビー／桐原美月／塩川莉世／白石まゆみ／立花琴未／ティファニー春香／Niki／藤井夏恋／藤原紀香／ホ・ジウォン／増田彩乃／松川星／真鍋凪咲／村川緋杏J-BOY・J-GIRL：大藤小百合／沖拓郎／金子のあ／川口ナオ／西原竜平／桃／大和蒼空【ゲスト】※五十音順タマ（教育番組）

（文＝リアルサウンド ブック編集部）