大滝瓶太による初のSF作品集『花ざかりの方程式』（河出書房新社）が3月12日（木）に発売された。

【画像】大滝瓶太による初のSF作品集『花ざかりの方程式』

はじめから わたしたちは みんなここにいる。空から降り注ぐ未来を撃ち落とす天文台から放たれた過去、無名数学者が発表したカフカの『変身』をめぐる異常論文、全宇宙の可能性を統合する究極理論と東京オリンピックテロ事件、方程式の末端に咲く花を発見した博士とその家族の数奇な人生……大注目の新鋭による、論理と切なさがまじわる、9つの物語。

2023年に、ミステリ界を騒然とさせた“異常本格推理”長編『その謎を解いてはいけない』（実業之日本社）で、単著デビューを果たし、共著SF作品集『異常論文』（早川書房）や『理系の読み方』（誠文堂新光社）も話題を呼び、ミステリ・SF・純文学界から大きな注目を集める、新鋭作家・大滝瓶太。「S-Fマガジン」に掲載された表題作をはじめ、各文芸誌に掲載された作品群を、著者初のSF短編集『花ざかりの方程式』として発売。

第一篇「未来までまだ遠い」が全文ためし読み公開されており、初回出荷限定特典として『らんま1/2』EDアニメーション・WIREDの漫画連載など、イラスト・アニメーション・コミックで活躍する、北村みなみによるカバーイラストのポストカードが封入。

作家であり声優の池澤春菜からは「世界は、気づかれないまま何度も計算されているこの物語もまた、そのひとつだ」とコメント。女優・読書YouTube「ほんタメ」MCを務める齋藤明里は「全ての物事は、どこかの時間で、どこかの世界で、繋がっているのかもしれない」とコメントした。

書店員からもコメントが到着。「この作品を読んで、著者の創造力とそのセンスに驚きました。これから追い続けたい作家のひとりです。」――紀伊國屋書店札幌本店 関咲蘭「あなたがいる世界、わたしがいる世界、世界は論理的でくり返し、くり返し計算され、ひとつになっている。この感情、この身体、この精神、言語になるものに昇華され、物語としてつくられているものもある。そんないくつも存在する世界はひとつになる。怖いか、悲しいか、切ないか、そのつながりは愛しいと思った。」――ジュンク堂書店滋賀草津店 山中真理

■掲載作品「未来までまだ遠い」天文台から過去を打ち上げ未来を撃ち落とす世界の「未来」で生きる、ふたりのおさななじみの夢と希望を描いた物語。初出：『BRuTiFuL』隙間社、2018年7月3日

「騎士たちの可能なすべての沈黙」異貌の数学者の父とその子がチェスで不器用な対話を交わす、数学の中の孤独をめぐる物語。初出：『コロニアルタイム』惑星と口笛ブックス、2017年10月

「ソナタ・ルナティカOp.69」退屈すぎるがゆえに「究極」となったソナタとその作者、音楽と不可能性をめぐる逸話。初出：『コロニアルタイム』惑星と口笛ブックス、2017年10月

「誘い笑い」就活がうまく行かない大学生がある特異な芸風の夫婦漫才師にのめり込む、読点のないお笑い小説。初出：『たべるのがおそい』vol.6、書肆侃侃房、2018年10月

「ザムザの羽」無名の数学者が発表したカフカ『変身』にまつわる「異常論文」風メタ数学／文学ミステリ小説。初出：『S-Fマガジン』2021年6月号、早川書房→『異常論文』、ハヤカワ文庫JA、2021年10月へ再録

「演算信仰」2021年、究極の思考理論に目覚めた男が起こした東京オリンピック自爆テロ事件の顚末を暴く、思考実験ＳＦ。初出：『コロニアルタイム』惑星と口笛ブックス、2017年10月

「コロニアルタイム」とおい未来に占領され、世界が不可知の塊となった時空間での多元性を叙情的に描く物語。初出：『コロニアルタイム』惑星と口笛ブックス、2017年10月

「白い壁、緑の扉」Ｈ・Ｇ・ウェルズの同題の短編１本丸ごと作中に織り込み一人の男の哀切な人生を描き切った超絶技巧の怪作。初出：『早稲田文学』2021年秋号、筑摩書房、2021年10月

「花ざかりの方程式」2次項の末端に花が咲く方程式を発見した数学者とその家族たちの、美しく切ないファミリーヒストリー。初出：『S-Fマガジン』2022年6月号、早川書房

■著者紹介大滝瓶太 Binta Ohtaki作家。1986年生まれ。兵庫県淡路市出身。2018年、第１回阿波しらさぎ文学賞を受賞。同年、『たべるのがおそい』（書肆侃侃房）で短編「誘い笑い」が掲載されデビュー。以後、純文学やSFを中心に文芸誌で小説を発表し、2023年に長編ミステリ『その謎を解いてはいけない』（実業之日本社）を刊行。また文芸批評も精力的に行なっており、独自のバックグラウンドを活かした読書エッセイ『理系の読み方』（誠文堂新光社）が高く評価されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）