岡山市内の路上などで、通行中の女性にわいせつな行為をした罪に問われていた男の裁判が、岡山地裁で行われました。

【写真を見る】通行中の女性に「お姉さんかわいいね」などとナンパ 付近のビルに連れ込んでわいせつ行為 「とても異常なことをしてしまった」【元小学校職員不同意わいせつ事件・前編】

不同意わいせつの罪に問われていたのは、岡山市立の小学校・元用務員の男（33）です。



起訴状などによりますと男は、2025年8月、岡山市内の路上で歩いていた女性に対して、左肩をつかんで抱き寄せ、着衣の上から体を触り、さらに付近のビル1階奥に連れ込み、下半身を直接触るなどのわいせつな行為をした罪に問われています。

男は逮捕された際、警察の調べに対し、「私がしたことに間違いありません」と供述。その後、男は2025年12月に不同意わいせつの罪で起訴され、懲戒免職の処分を受けました。

「お姉さんかわいいね」などとナンパ

2026年1月に行われた初公判。白のワイシャツ、ネイビーのスーツ、ネクタイを身に着けた男は、裁判官に認否を問われ、「間違いありません」と起訴内容を認めました。

冒頭陳述などによりますと、男は2025年８月10日午後6時半ごろから男の母親と居酒屋で食事をしていて、午後7時半ごろに母親と別れました。



その後、男は午後8時ごろにコンセプトカフェに立ち寄り、午後10時ごろに退店。雨が降っていたため、傘をさして自宅に向かっていたといいます。

交差点を横断しているところ、被害者の女性と遭遇。男は「お姉さんかわいいね」などとナンパのつもりで声をかけ、女性の後を追いながら「どこで働いているのですか」などと声をかけ続けたといいます。



男は女性の気を引こうとするために突然、傘を放り出して倒れ込むふりをしたといいます。これを見た女性は男に声をかけたところ、男は傘を持ちあげながら立ち上がり、歩道上で女性の左肩を抱くようにして、服の上から胸をもむなどのわいせつな行為をしたといいます。

さらに男は、驚愕と恐怖で抵抗できない状態の女性の肩を抱きながら付近のビルの1階の奥に連れ込みました。そこで、女性の首元に手を入れ、直接胸を触るなどし、さらにスカートをめくりあげて下着の中に手をいれて下半身を指で触ったといいます。



そのうえ男は、ビル1階奥の階段付近で女性の服を脱がせようとしましたが、女性は走ってその場から逃げ、アルバイト先の店に逃げ込んで店長とともに交番に行き、被害を申告したということです。

男の犯行について母親「異常性を感じられた」

初公判が行われた日、男の母親が証人として証言台に立ちました。男は現在、保釈中であり、母親と暮らしているといいます。



留置所にいたころの男の様子について、裁判官から聞かれた母親は、大変申し訳ないことをしてしまって、反省している様子だったと述べました。



また、母親は当面、同居しながら見守り、いずれは適切な仕事を見つけられるように援助していきたいと話しました。

さらに母親は、男の犯行について、



「外で女性にそういうことをしたのは異常性を感じられた」

「後悔していることは目に見えて分かっているので、深く反省している」

「女性はすごくショックを受けると諭していきたい」



などと話しました。

再び証言台に立った男は、女性に対して、



「とても異常なことをしてしまって、女性に申し訳ない気持ちでいっぱい」

「言動から大変失礼なことをしてしまった」



などと謝罪の言葉を繰り返しました。

また、裁判官から犯行当時のことを客観的に見ることができるか、今後について問われると、



「異常でした」

「大変な間違いでした」

「本当に取り返しのつかないことをして大変申し訳ない」

「二度と過ちは犯したくないと思います」

「母親にも誓います」



などと述べました。

最後に男は、



「女性に苦しい思いをさせて申し訳ございませんでした」



と話し、証言台から離れました。

【後編に続く】

「自己の性欲の赴くまま執拗にわいせつ行為を続けた悪質な犯行態様」元小学校職員に下された判決は