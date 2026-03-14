ケンドーコバヤシ、50代で第1子誕生 同じ境遇のメッセ黒田に質問「どうやってるんですか？」
お笑い芸人・ケンドーコバヤシが、あす15日放送の読売テレビ読売テレビ『もんくもん』“春のもんく祭り！”後半戦（後4：00〜5：30 ※関西ローカル）に出演する。
【場面カット】メッセ黒田、“5000年以上前から続く眼球エステ”を体験
なるみ、メッセンジャー・黒田有、ホラン千秋が、世の中にあふれる日ごろのうっぷんをゲストとともに言いたい放題ぶちまけるトークバラエティー。今回のゲストは、ケンコバ、矢口真里、ウエストランド・井口浩之。
オープニングでは、互いに50代で父親になった黒田とケンコバが子育てトークを繰り広げる。ケンコバが「世間から黒田の子って言われないようにどうやってるんですか？」と聞くと、黒田が「なんやその質問は！」と応戦。そこに矢口も加わり、スタジオは爆笑に包まれる。
最初の企画「今では許されない！むかしの常識へのもんく」では、街ゆく人々から「職場のデスクで普通にタバコ」「学生時代の厳しすぎる指導」など、現在では不謹慎と言える仰天エピソードが次々と飛び出す。そしてスタジオでは、令和の教育についてのもんくから、昔と今のテレビ業界の比較論へ。井口は、収録後のタクシーにまつわる悲しい話を披露する。
続いては「宴会もんくコレクション」。歓送迎会、花見など何かと宴会が多い季節にあった、「イラっとする宴会あるある」をギャロップ・林健の熱演で紹介していく。ちなみに、黒田主催の家飲みは毎度もんくであふれているようで、ケンコバが30年前のある事件を暴露する。
番組恒例「黒田×ytv黒木アナの黒黒コンビロケ」では、老化が気になるという黒田が、若返りのために「インド発祥！5000年以上前から続く眼球エステ」「イスラエル発祥の世界最強の護身術」を体験する。さらに、なるみ・黒田・ホランの3人だけで「スーパーマーケットのもんく」を洗いざらい語りつくすスペシャル企画も届ける。
【場面カット】メッセ黒田、“5000年以上前から続く眼球エステ”を体験
なるみ、メッセンジャー・黒田有、ホラン千秋が、世の中にあふれる日ごろのうっぷんをゲストとともに言いたい放題ぶちまけるトークバラエティー。今回のゲストは、ケンコバ、矢口真里、ウエストランド・井口浩之。
オープニングでは、互いに50代で父親になった黒田とケンコバが子育てトークを繰り広げる。ケンコバが「世間から黒田の子って言われないようにどうやってるんですか？」と聞くと、黒田が「なんやその質問は！」と応戦。そこに矢口も加わり、スタジオは爆笑に包まれる。
続いては「宴会もんくコレクション」。歓送迎会、花見など何かと宴会が多い季節にあった、「イラっとする宴会あるある」をギャロップ・林健の熱演で紹介していく。ちなみに、黒田主催の家飲みは毎度もんくであふれているようで、ケンコバが30年前のある事件を暴露する。
番組恒例「黒田×ytv黒木アナの黒黒コンビロケ」では、老化が気になるという黒田が、若返りのために「インド発祥！5000年以上前から続く眼球エステ」「イスラエル発祥の世界最強の護身術」を体験する。さらに、なるみ・黒田・ホランの3人だけで「スーパーマーケットのもんく」を洗いざらい語りつくすスペシャル企画も届ける。