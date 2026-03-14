今、福島県では原発事故の除染作業で生じた大量の土が保管されています。土を処分しない限り福島の本当の復興はない、その思いで活動を始めた大学生がいます。

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福島第一原発から7キロ離れた場所にある請戸小学校。かつてこの場所は避難指示区域で、立ち入りができませんでしたが、今は震災遺構になっています。

そこへ到着した大型バス。「福島の復興をめぐるツアー」が行われ、およそ180人が参加しました。弘前大学2年生の郄田悠馬さんも…

■「3.11を自分の目で確かめてみよう」

弘前大学・郄田悠馬さん（21）

「実際に震災遺構の場所に来てみると思ったよりも生々しくて」

東日本大震災の時は6歳。群馬県にいましたが、テレビで見た津波の映像は強く記憶に残っています。

弘前大学・郄田悠馬さん（21）

「3.11というのが、どういうものだったか。自分の目で確かめてみよう」

郄田さんがカメラに収めたのは時が止まった場所。復興が進む場所。そして今、目を向けているのが、原発事故後の除染で出た大量の除染土の存在です。

弘前大学・郄田悠馬さん（21）

「実際に来てみないとわからない規模感を知るということが一番重要」

■除染土の現状…不安と悔しさ抱く住民も

除染土は1400万立方メートル。大熊町と双葉町にまたがる「中間貯蔵施設」に保管されています。放射性物質の濃度によって積み上げた上にシートをかぶせたり、地中に埋められたりしています。

国は、これらの土を2045年までに福島県以外で最終処分することを法律で定めています。しかし、行き先は決まらず、このままでは人の住む土地は戻ってきません。

この現状に、不安と悔しさを抱く住民もいます。土屋繁男さん…

土屋さんが住んでいた地域は今、中間貯蔵施設となり、住んでいた家は取り壊されました。

土屋繁男さん

「果たして2045年に間に合うだろうかというのは本当の気持ちです。（国民の）2割ぐらいしか中間貯蔵施設の土を県外処分するんだというのは認知されていない。ジレンマというか、悔しい思いしますよね。もっと真剣に考えてほしい」

■「復興再生土」理解を…研究会立ち上げ

福島ツアーに参加していた弘前大学の学生・郄田さん。「除染土の問題を乗り越えない限り、福島が復興したとは言えないのではないか」

その思いから去年11月、大学内で「研究会」を立ち上げました。

研究会では、除染土の4分の3を占める再生利用可能な土「復興再生土」の理解を広めようとしています。これまで、行政機関や弘前大学の学生らと意見交換してきました。

この日、大学で行われていたのは、福島ツアーの報告会です。

研究会メンバー・白戸虹羽さん（20）

「復興再生土を含めた福島の再生・復興にできることを探していきたいと考えました」

郄田さんたちは全国の人が「復興再生土」について正しく理解した上で受け入れの賛否を考えてほしいと思っています。

■「全国で理解醸成が進んでいけば」

復興再生土地域研究会代表・郄田悠馬さん（21）

「復興再生土であったり除去土壌を伝えるということを継承していって、その結果、全国で理解醸成が進んでいけばいいのではないかと思います」

郄田さんたちは今後、SNSなどで情報発信していくつもりです。