NEE、新曲「正気の沙汰」4月1日配信リリース！TVアニメ『魔物喰らいの冒険者〜俺だけ魔物を喰らって強くなる〜』OPテーマに決定！

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エキゾチックロックバンド“NEE”が、新曲「正気の沙汰」を4月1日（水）に配信リリースすることが決定した。

さらに本楽曲が4月2日(木)25:00よりオンエアとなるTVアニメ『魔物喰らいの冒険者〜俺だけ魔物を喰らって強くなる〜』のOPテーマに起用されることも決定した。

昨年10月に新体制初となるフルアルバム「再生可能」をリリースし、全国１2ヵ所に及ぶツアーを完遂。スリーピースバンドだからこそできる強みを見出し、アクセル全開で活動してきたNEEだが、アルバムから程なくして最新作をリリースする。TVアニメ『魔物喰らいの冒険者〜俺だけ魔物を喰らって強くなる〜』は、Eランク冒険者のルードが、仲間の裏切りで遭難した際、禁忌の「魔物の肉」を喰らい隠された能力を覚醒させる物語。ただひたすらに魔物を喰らって新たなスキルを獲得する、ルードの「魔物喰らい」冒険譚となっている。当アニメのオープニングテーマとして書き下ろされた「正気の沙汰」は、アニメの世界観をより加速さる超攻撃型ロックアンセムに仕上がっている。緻密な演奏力ながら、アグレッシブでパワフル且つ爆発力満載な本作は、まさに“正気の沙汰じゃない”。夕日（Gt,Vo）にとっては初となる書き下ろし作品、要チェックだ。

合わせて楽曲の一部をいち早くチェックできるオープニングのティザームービーも公開となった。

アツい物語が予感されるアニメオープニング映像と、疾走感溢れる楽曲を是非お見逃しなく。

●配信情報

「正気の沙汰」

4月1日配信リリース

Pre-add / Pre-save

https://NEE.lnk.to/shokinosata

●作品情報

TVアニメ『魔物喰らいの冒険者〜俺だけ魔物を喰らって強くなる〜』



2026年4月2日(木) 25:00〜25:15

放送局：TOKYO MX

【原作】

『魔物喰らいの冒険者〜俺だけ魔物を喰らって強くなる〜』錬金王・かわく・壱松けい・たなおたなこ・株式会社フーモア（「LINEマンガ」連載）

『魔物喰らいの冒険者』錬金王・かわく（アース・スターノベル刊）

【スタッフ】

原作：錬金王

『魔物喰らいの冒険者〜俺だけ魔物を喰らって強くなる〜』（「LINEマンガ」連載）

『魔物喰らいの冒険者』（アース・スターノベル刊）

キャラクター原案：かわく

監督：さとうひかる

webtoon制作：壱松けい・たなおたなこ・株式会社フーモア

音響監督：今泉雄一

音楽：onoken

音響効果：野崎博樹・小林亜依里

制作統括：高橋和也

アニメーション制作：Imagica Infos / Imageworks Studio

制作協力：nanogram inc.

制作：「魔物喰らいの冒険者〜俺だけ魔物を喰らって強くなる〜」製作委員会

●ライブ情報

NEE 11th TOUR「よろしく爆裂お願いしますTOUR」

6/13(土) 名古屋 ダイアモンドホール w / マキシマム ザ ホルモン

6/20(土) 大阪 なんばHatch w / フレデリック

6/26(金) 東京 Zepp DiverCity(TOKYO) w / 須田景凪

ファンクラブ にーラブ会員限定ライブ「wktk集会vol.4」

4/11(土) 仙台 MACANA

4/18(土) 福岡 DRUM Be-1

4/25(土) 大阪 梅田Shangri-La

4/26(日) 名古屋 CLUB UPSET

5/9(土) 東京 SHIBUYA CLUB QUATTRO

チケット詳細

https://neeofficial.jp/

＜NEEプロフィール＞

東京のどこかで結成 エキゾチックロックバンド “NEE”

貴方も理解できない歌をその耳に焼き付けてハロー

2017年7月 バンド結成。直後に開催した自主企画ライブが話題を呼び、初音源となる会場限定盤は即日完売。その後、自主活動ながら新宿3会場を貸し切り、自身主催の「被害妄想フェス」を企画。結成1周年にはワンマンライブを開催。

2020年4月 バンド名を“NEE”に改名。続く8月には 4th SG「JINRUI」をデジタルリリース。リード曲「不革命前夜」が話題となりバンドの知名度が急上昇。2021年8月 Hey!Say!JUMP 30枚目のシングル「群青ランナウェイ」の作詞作曲をくぅが手掛ける。続く9月1日、1st Full Album「NEE」にてビクターエンタテインメント/Getting Betterよりメジャーデビュー。

2022 年からは数々の大型FES にも出演を果たすと、中毒性の高い楽曲を圧巻のパフォーマンスで披露し各会場でキャパシティを越える動員を記録。フェスシーンに頭角を表すとともに自身のツアーも全国各地でSOLD OUT が続出。2023 年10 月には豊洲PITでワンマンライブを開催、2024年2月には全国５都市を巡るZepp ツアーを開催するなど、破竹の勢いで動員数を伸ばし続ける。

2024年1月には自身初となるドラマタイアップとして、配信SG「一揆」をリリース。2024年5月にVo. くぅが逝去するも、6 月には日比谷野外大音楽堂にて「東京、夏のサイレン」を決行。10月からは新体制で活動を開始。

2025年6月からはNEE 9th TOUR「大三元」を開催、8月には大阪城音楽堂にて「大阪城、、夏のサイレン」を開催。３人体制初となるアルバム「再生可能」を10月にリリース後、当作を引っ提げ自身最大規模となる全国ツア「NEE 10th TOUR「EXOTIC METTYA SAISEI」を完遂した。

配信・ライブシーンの両軸で存在感を放ち続ける、今最も勢いのある正に“エキゾチック” なバンドである。

©錬金王・かわく・フーモア/LINE Digital Frontier/「魔物喰らいの冒険者〜俺だけ魔物を喰らって強くなる〜」製作委員会

関連リンク

NEEオフィシャルサイト

https://neeofficial.jp

TVアニメ『魔物喰らいの冒険者〜俺だけ魔物を喰らって強くなる〜』公式サイト

https://animationid.com/mamonogurai