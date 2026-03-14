TVアニメ『氷の城壁』、すれ違いが織りなす青春の群像劇にNovelbright「透明」が寄り添う第2弾PVが公開！

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2026年4月2日から毎週木曜よる11時56分〜TBS系28局にて全国同時放送予定のTVアニメ『氷の城壁』の第2弾PVが公開。同PVでは、OPテーマを歌うNovelbright「透明」の一部楽曲が解禁となった。

TVアニメ『氷の城壁』は、LINEマンガ累計閲覧数1.6億回突破（2025年8月末時点）、コミックスの累計発行部数200万部（電子版含む2025年12月末時点・集英社ジャンプ コミックス刊）の、阿賀沢紅茶先生による大人気コミックが原作。人と接するのが苦手で、他人との間に壁を作ってしまう高校生・氷川小雪。幼なじみの安曇美姫以外誰ともつるまず、静かに日々を過ごしていた彼女の前に、なぜかぐいぐい距離を詰めてくる男子・雨宮湊が現れて――？孤高の女子・小雪、学校のアイドル・美姫、距離ナシ男子・湊、優しく穏やかなバスケ部員・陽太。不器用で、じれったくて、それでも愛おしい。青春のすれ違いが織りなすもどかしい青春混線ストーリー。

通称“女王”の、一見不機嫌にしか見えない小雪の登場から始まる第2弾PV。自身が怖いと思われる理由がわからない小雪、周囲からのイメージとのギャップにモヤモヤする美姫、小雪の周りへの態度に“壁”を感じる湊、家の環境に悩みがある様子の陽太と、4人が各々直面している悩みや揺れ動く感情が映し出されていく。さらに、五十嵐翼や霜島月子といったキャラクターも登場し、4人とどう関わっていくのか、また、ひとりでいる方が楽と感じていた小雪が、なぜ美姫、湊、陽太と行動を共にしていくようになるのか。些細なきっかけと偶然、すれ違いが織りなす青春群像劇に、Novelbrightが奏でる「透明」が共に歩み、彼らの心情に寄り添う。

●楽曲情報

OPテーマ

Novelbright

「透明」

作詞：竹中雄大

作曲：竹中雄大・沖聡次郎

編曲：Novelbright

●作品情報

TVアニメ『氷の城壁』

2026年4月2日から毎週木曜よる11時56分〜TBS系28局にて全国同時放送

配信情報

4月3日からNetflixにて先行配信開始 他各配信サイトでも順次配信

＜イントロダクション＞

人と接するのが苦手で、他人との間に壁を作ってしまう高校生・氷川小雪。幼なじみの安曇美姫以外誰ともつるまず、静かに日々を過ごしていた彼女の前に、なぜかぐいぐい距離を詰めてくる男子・雨宮湊が現れて――？

孤高の女子・小雪、学校のアイドル・美姫、距離ナシ男子・湊、優しく穏やかなバスケ部員・陽太。不器用で、じれったくて、それでも愛おしい。青春のすれ違いが織りなす群像劇が今、幕を開ける。

【スタッフ】

原作：阿賀沢紅茶（集英社ジャンプ コミックス刊）

監督：まんきゅう

助監督：石井 輝

シリーズ構成：中西やすひろ

キャラクターデザイン：荻野美希

サブキャラクターデザイン：伊藤依織子

プロップデザイン：茺田悠示

衣装デザイン：琴乃、笛木優奈

美術監督・美術設定：前田 慎

色彩設定：のぼりはるこ

3DCGディレクター：酒寄直哉

撮影監督：渡辺実花

編集：吉武将人

劇伴：佐久間 奏、田渕夏海

劇伴制作：日音

音響監督：吉田光平

原作協力：マーガレット編集部

チーフアニメーションプロデューサー：柴 宏和

アニメーションプロデューサー：伊藤太貴

アニメーション制作：スタジオKAI

【キャスト】

氷川小雪：永瀬アンナ

安曇美姫：和泉風花

雨宮 湊：千葉翔也

日野陽太：猪股慧士

霜島月子：新福 桜

五十嵐 翼：小林千晃

OPテーマ：Novelbright「透明」

EDテーマ：ポルカドットスティングレイ「逆様」

＜Novelbright プロフィール＞

圧倒的な歌声で聴く者の心を掴むVo.竹中雄大を中心に、確かなメロディセンスと緻密に構築されたアレンジで魅せる、大阪発の5人組ロックバンド。2013年にオリジナルメンバーで結成。2019年1月に現体制となり、全国を回った路上ライブツアーの様子がS N S・口コミで大拡散、瞬く間にその名が全国へと広まる。2020年8月17日にDigital Single「Sunny drop」でユニバーサル ミュージック/ユニバーサル シグマよりメジャーデビュー。「Walking with you」「ツキミソウ」「愛とか恋とか」をはじめとしたヒット曲群は、国内外での総ストリーミング再生回数20億回を突破。ライブでもその歌声とサウンドが観客を圧倒し、世代や国境を超えて人々の心を揺さぶり続けている。2026年4月より、ホール・アリーナ公演を含む全国ツアー「Novelbright HALL & ARENA TOUR 2026」開催決定！

©阿賀沢紅茶／集英社・TVアニメ「氷の城壁」製作委員会

関連リンク

『氷の城壁』アニメ公式サイト

https://korinojoheki-pr.com

Novelbrightオフィシャルサイト

https://novelbright.jp/